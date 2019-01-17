КС РФ начал рассмотрение дела о налоге на имущество

Конституционный суд начал рассмотрение дела о налоге на имущество физических лиц. Имеет ли регион право брать за основу для начислений инвентаризационную стоимость объекта недвижимости, если в соседнем субъекте уже перешли на кадастровую - такой вопрос поставила перед судьями жительница Алтая Ольга Низамова.

В 2013 году Ольга, мать троих детей, купила частный дом на окраине Барнаула. Как указано в жалобе, "в непрестижном районе". А в 2016 году получила уведомление о необходимости заплатить 47,5 тысячи рублей в качестве налога на имущество за 2015 год. Сумма была исчислена исходя из инвентаризационной стоимости дома, поскольку в Алтайском крае не принято решение о порядке определения налоговой базы на основе кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества. Статья 402 НК РФ это позволяет: "Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи", то есть исходя из их инвентаризационной стоимости в случае, если субъектом РФ не принято такое решение.

Между тем, по данным Низамовой, кадастровая стоимость ее собственности составляет 2,8 миллиона рублей, а инвентаризационная - примерно на 300 тысяч рублей больше. Разница на первый взгляд кажется не очень существенной, но для объектов стоимостью больше трех миллионов рублей в Барнауле установлена ставка налогообложения в размере 1,5 процента.

- От кадастровой стоимости я должна уплатить налог в размере 0,1 процента, что составляет 2873 рубля 44 копейки, - подсчитала заявительница. - А нам специалисты ФНС считают от непонятной инвентаризационной стоимости и с применением повышенной налоговой ставки!

По мнению Ольги Низамовой, такой подход нарушает статью 6 Конституции, которая декларирует, что "каждый гражданин РФ обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности". В ее случае обязанность платить налоги поставлена в зависимость от географии. "При равных обязанностях налоговая нагрузка на равноценное имущество не должна различаться в зависимости от региона нахождения имущества", - уверена Ольга.

Представители органов власти, принявшие и подписавшие оспариваемый нормативный акт, сочли эти доводы несостоятельными. Так, полномочный представитель Совета Федерации Андрей Клишас отметил, что законом специально установлен переходный период - до 1 января 2020 года регионы вправе исчислять налог как по инвентаризационной, так и по кадастровой стоимости. Если же гражданин не согласен с оценкой, предложенной местной властью, он может оспорить инвентаризационную стоимость своей собственности в суде. Наконец, органы МСУ имеют право снизить налоговую нагрузку на граждан путем предоставления льгот или снижения ставки налога.

До 1 января 2020 года регионы вправе исчислять налог как по инвентаризационной, так и по кадастровой стоимости

- Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения, при установлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате налога, - напомнила статью 3 НК полпред Генпрокуратуры РФ Татьяна Васильева. - К этому доводу и апеллирует заявительница, но может ли это служить основанием для признания соответствующей статьи неконституционной?

Доводы сторон КС еще раз изучит в закрытом режиме. О дате провозглашения решения будет объявлено дополнительно.