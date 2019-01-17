В этом году природа не дает петербургским коммунальщикам расслабиться. Начиная с 25 декабря и по сей день лишь одни сутки выдались бесснежными. По данным комитета по благоустройству, только за новогодние праздники с улиц города вывезли 250 тысяч кубометров снега, то есть в пять раз больше, чем год назад. И этого было явно недостаточно. Петербург катастрофически тонул в сугробах, а Смольный - в жалобах возмущенных горожан.

Тогда-то и появился мем "лопата Беглова". Собственно, эту фразу придумал и пустил в народ сам врио губернатора Александр Беглов. Устроив разнос подчиненным за плохую уборку снега, он пригрозил выдать главе каждого района по орудию труда с надписью "лопата Беглова", чтобы те помогали дворникам и спецтехнике. И не пошутил. Уже спустя день в Смольный прибыла партия лопат, вдоль черенка которых так и было написано крупными буквами: "лопата Беглова". Инструменты раздали восемнадцати главам районов, руководителям комитета по благоустройству и жилищного комитета, а также вице-губернатору Николаю Бондаренко.

Делать нечего, теперь главы районов один за другим позируют с именными лопатами, раскидывая сугробы на вверенной им территории. Оценивать эффективность их работы пока рано, слишком неоднородна сейчас ситуация: одна улица может выглядеть вполне прилично, а соседняя - апокалиптично.

Мем "лопата Беглова" с энтузиазмом подхватили торговые сети. Использовать его напрямую на ценниках опасаются, но соревнуются в остроумии, рекламируя свой товар в соцсетях: "Лопата Беглова. Самый модный в Петербурге бренд снегоуборочной техники", "Лопата Беглова: могу откопать, могу закопать"...

Похожее предложение появилось и на сайте частных объявлений "Авито": "Продается важный артефакт лопата Беглова, необходимый каждому жителю Петербурга этой зимой. Помогает выйти на улицу и попасть в ваш автомобиль. Главе любого района СПб дает +50 к защите от внезапного увольнения".

Одна из загадок сезона - исчезновение дворников. Тех самых, которые обычно ломиками сбивают наледь с тротуаров. Теоретически они есть: в жилищном комитете сообщают, что на улицах трудятся около семи тысяч дворников, в комитете по благоустройству говорят еще о тысяче человек. Но, судя по репликам петербуржцев в соцсетях, их мало кто видит. Между тем без работников ручного труда привести в порядок тротуары и обочины не получается. Снегоочистительные машины оставляют за собой полосу, вдоль которой тянутся высокие сугробы. Если в зону такой уборки попадает припаркованная машина, она оказывается завалена горой грязного снега по самую крышу. Чтобы откопать автомобиль, его владельцу придется изрядно попотеть.

Главы всех восемнадцати районов получили по персональной лопате

Впрочем, чиновники ничего плохого в этом не усматривают. Не то чтобы они напрямую предлагали горожанам самостоятельно расчищать дороги и тротуары, но делают прозрачные намеки. Так, комитет по благоустройству разместил на своей странице в "ВКонтакте" жизнеутверждающую инфографику "Уборка снега широкой лопатой", которая наглядно показывает, как это полезно для прокачки бицепсов и квадрицепсов. "Махать лопатой - это не только труд, но еще и работа над физическими данными организма! Что тут скажешь, движение - жизнь и вдвойне удовольствие, когда на зимнем воздухе!" - такой текст сопровождает картинку. И чтобы окончательно убедить сомневающихся, информация на заметку: при уборке снега за один час сжигается 440 ккал, что равно калорийности двух порций картофеля фри.

По данным Гидрометцентра, в ближайшую неделю бесснежных дней в Петербурге не предвидится.

На заметку



О плохой уборке можно и нужно сообщать в профильные службы.



Круглосуточная горячая линия комитета по благоустройству: 576-14-83 (по вопросам уборки дорог и тротуаров).



Горячая линия жилищного комитета: 710-44-54, государственная жилищная инспекция: 576-07-01 (по вопросам уборки дворов и крыш).



Кроме того, можно оставить жалобу на портале "Наш Санкт-Петербург": gorod.gov.spb.ru, приложив к ней фотографию.