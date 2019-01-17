Новости

Блогеры перекрыли Новый Арбат ради съемок клипа 12:16
Уральская птицефабрика начнет продажу яиц в упаковке по 12 штук 12:16
В Бурейском районе Приамурья из-за оползня введут режим ЧС 12:12
Первый за пять лет снег выпал в Иерусалиме 12:08
Grand Cherokee SRT: на что способен отвязный Jeep 12:08
Мэр Саратова возмутила грязная маршрутка с грубым водителем 12:07
В ОАЭ нашли послание мурманских ученых полувековой давности 11:56
За гибель людей при обрушении моста в Югре ответит начальник участка 11:55
В Адыгее двух сотрудников ГИБДД заподозрили в получении взятки 11:47
В самолете Екатеринбург-Москва сработал датчик разгерметизации салона 11:44
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам, где продавали газ 11:41
В Петербурге сменились главы шести комитетов 11:37
Крымчан призвали сдать на переработку новогодние елки и сосны 11:34
Родители выступили против вредных снеков в школах 11:33
В Югре займутся изучением генетического кода жителей Севера 11:22
Сотрудника дагестанской таможни обвинили в многомиллионной афере 11:20
Чеки из магазина оказались опасными для здоровья 11:08
26 компаний подняли цены на автомобили в России 11:06
В Адыгее мать поместили в СИЗО за жестокое избиение ребенка 11:05
В Москве мужчина убил мать 11:04
Генпрокуратура Украины проводит обыск в доме адвоката Вышинского 11:00
Владимир Макей рассказал об эффективности белорусской дипломатии 10:50
Потерявшуюся на льду Байкала нерпу спасли сотрудники МЧС 10:45
Бомбардировщик B-2 Spirit прилетел на гавайский пляж 10:41
В Сочи будут судить парня, заказавшего убийство родителей 10:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
17.01.2019 12:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лопата Беглова

Под таким лозунгом проходит петербургская зима - 2019
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7767 (9)
В этом году природа не дает петербургским коммунальщикам расслабиться. Начиная с 25 декабря и по сей день лишь одни сутки выдались бесснежными. По данным комитета по благоустройству, только за новогодние праздники с улиц города вывезли 250 тысяч кубометров снега, то есть в пять раз больше, чем год назад. И этого было явно недостаточно. Петербург катастрофически тонул в сугробах, а Смольный - в жалобах возмущенных горожан.
Лопата - главный зимний инструмент и на земле, и на крыше. Фото: Наталья Онищенко Лопата - главный зимний инструмент и на земле, и на крыше. Фото: Наталья Онищенко
Лопата - главный зимний инструмент и на земле, и на крыше. Фото: Наталья Онищенко

Тогда-то и появился мем "лопата Беглова". Собственно, эту фразу придумал и пустил в народ сам врио губернатора Александр Беглов. Устроив разнос подчиненным за плохую уборку снега, он пригрозил выдать главе каждого района по орудию труда с надписью "лопата Беглова", чтобы те помогали дворникам и спецтехнике. И не пошутил. Уже спустя день в Смольный прибыла партия лопат, вдоль черенка которых так и было написано крупными буквами: "лопата Беглова". Инструменты раздали восемнадцати главам районов, руководителям комитета по благоустройству и жилищного комитета, а также вице-губернатору Николаю Бондаренко.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Погода приготовила для россиян температурные качели

Делать нечего, теперь главы районов один за другим позируют с именными лопатами, раскидывая сугробы на вверенной им территории. Оценивать эффективность их работы пока рано, слишком неоднородна сейчас ситуация: одна улица может выглядеть вполне прилично, а соседняя - апокалиптично.

Мем "лопата Беглова" с энтузиазмом подхватили торговые сети. Использовать его напрямую на ценниках опасаются, но соревнуются в остроумии, рекламируя свой товар в соцсетях: "Лопата Беглова. Самый модный в Петербурге бренд снегоуборочной техники", "Лопата Беглова: могу откопать, могу закопать"...

Похожее предложение появилось и на сайте частных объявлений "Авито": "Продается важный артефакт лопата Беглова, необходимый каждому жителю Петербурга этой зимой. Помогает выйти на улицу и попасть в ваш автомобиль. Главе любого района СПб дает +50 к защите от внезапного увольнения".

Одна из загадок сезона - исчезновение дворников. Тех самых, которые обычно ломиками сбивают наледь с тротуаров. Теоретически они есть: в жилищном комитете сообщают, что на улицах трудятся около семи тысяч дворников, в комитете по благоустройству говорят еще о тысяче человек. Но, судя по репликам петербуржцев в соцсетях, их мало кто видит. Между тем без работников ручного труда привести в порядок тротуары и обочины не получается. Снегоочистительные машины оставляют за собой полосу, вдоль которой тянутся высокие сугробы. Если в зону такой уборки попадает припаркованная машина, она оказывается завалена горой грязного снега по самую крышу. Чтобы откопать автомобиль, его владельцу придется изрядно попотеть.

Главы всех восемнадцати районов получили по персональной лопате

Впрочем, чиновники ничего плохого в этом не усматривают. Не то чтобы они напрямую предлагали горожанам самостоятельно расчищать дороги и тротуары, но делают прозрачные намеки. Так, комитет по благоустройству разместил на своей странице в "ВКонтакте" жизнеутверждающую инфографику "Уборка снега широкой лопатой", которая наглядно показывает, как это полезно для прокачки бицепсов и квадрицепсов. "Махать лопатой - это не только труд, но еще и работа над физическими данными организма! Что тут скажешь, движение - жизнь и вдвойне удовольствие, когда на зимнем воздухе!" - такой текст сопровождает картинку. И чтобы окончательно убедить сомневающихся, информация на заметку: при уборке снега за один час сжигается 440 ккал, что равно калорийности двух порций картофеля фри.

По данным Гидрометцентра, в ближайшую неделю бесснежных дней в Петербурге не предвидится.

На заметку

О плохой уборке можно и нужно сообщать в профильные службы.

Круглосуточная горячая линия комитета по благоустройству: 576-14-83 (по вопросам уборки дорог и тротуаров).

Горячая линия жилищного комитета: 710-44-54, государственная жилищная инспекция: 576-07-01 (по вопросам уборки дворов и крыш).

Кроме того, можно оставить жалобу на портале "Наш Санкт-Петербург": gorod.gov.spb.ru, приложив к ней фотографию.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Французская газета предсказала России рекорд торгового баланса
СМИ сообщили о возможном переносе Brexit
Рябков: США преподносят партнерам фейки, обвиняя РФ в нарушении ДРСМД
В Москве жестоко избит репортер из Курдистана
В Тольятти СК начал проверку после избиения учителем школьницы