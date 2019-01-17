Тогда-то и появился мем "лопата Беглова". Собственно, эту фразу придумал и пустил в народ сам врио губернатора Александр Беглов. Устроив разнос подчиненным за плохую уборку снега, он пригрозил выдать главе каждого района по орудию труда с надписью "лопата Беглова", чтобы те помогали дворникам и спецтехнике. И не пошутил. Уже спустя день в Смольный прибыла партия лопат, вдоль черенка которых так и было написано крупными буквами: "лопата Беглова". Инструменты раздали восемнадцати главам районов, руководителям комитета по благоустройству и жилищного комитета, а также вице-губернатору Николаю Бондаренко.
Делать нечего, теперь главы районов один за другим позируют с именными лопатами, раскидывая сугробы на вверенной им территории. Оценивать эффективность их работы пока рано, слишком неоднородна сейчас ситуация: одна улица может выглядеть вполне прилично, а соседняя - апокалиптично.
Мем "лопата Беглова" с энтузиазмом подхватили торговые сети. Использовать его напрямую на ценниках опасаются, но соревнуются в остроумии, рекламируя свой товар в соцсетях: "Лопата Беглова. Самый модный в Петербурге бренд снегоуборочной техники", "Лопата Беглова: могу откопать, могу закопать"...
Похожее предложение появилось и на сайте частных объявлений "Авито": "Продается важный артефакт лопата Беглова, необходимый каждому жителю Петербурга этой зимой. Помогает выйти на улицу и попасть в ваш автомобиль. Главе любого района СПб дает +50 к защите от внезапного увольнения".
Одна из загадок сезона - исчезновение дворников. Тех самых, которые обычно ломиками сбивают наледь с тротуаров. Теоретически они есть: в жилищном комитете сообщают, что на улицах трудятся около семи тысяч дворников, в комитете по благоустройству говорят еще о тысяче человек. Но, судя по репликам петербуржцев в соцсетях, их мало кто видит. Между тем без работников ручного труда привести в порядок тротуары и обочины не получается. Снегоочистительные машины оставляют за собой полосу, вдоль которой тянутся высокие сугробы. Если в зону такой уборки попадает припаркованная машина, она оказывается завалена горой грязного снега по самую крышу. Чтобы откопать автомобиль, его владельцу придется изрядно попотеть.
Впрочем, чиновники ничего плохого в этом не усматривают. Не то чтобы они напрямую предлагали горожанам самостоятельно расчищать дороги и тротуары, но делают прозрачные намеки. Так, комитет по благоустройству разместил на своей странице в "ВКонтакте" жизнеутверждающую инфографику "Уборка снега широкой лопатой", которая наглядно показывает, как это полезно для прокачки бицепсов и квадрицепсов. "Махать лопатой - это не только труд, но еще и работа над физическими данными организма! Что тут скажешь, движение - жизнь и вдвойне удовольствие, когда на зимнем воздухе!" - такой текст сопровождает картинку. И чтобы окончательно убедить сомневающихся, информация на заметку: при уборке снега за один час сжигается 440 ккал, что равно калорийности двух порций картофеля фри.
По данным Гидрометцентра, в ближайшую неделю бесснежных дней в Петербурге не предвидится.
На заметку
О плохой уборке можно и нужно сообщать в профильные службы.
Круглосуточная горячая линия комитета по благоустройству: 576-14-83 (по вопросам уборки дорог и тротуаров).
Горячая линия жилищного комитета: 710-44-54, государственная жилищная инспекция: 576-07-01 (по вопросам уборки дворов и крыш).
Кроме того, можно оставить жалобу на портале "Наш Санкт-Петербург": gorod.gov.spb.ru, приложив к ней фотографию.