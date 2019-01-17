Ученые из Петербурга и Ульяновска завершили описание нового динозавра. Его останки пролежали в земле на берегу Волги около 130 миллионов лет.

Три гигантских позвонка еще в 1982 году обнаружил ульяновский палеонтолог Владимир Ефимов - их вымыло из высокого обрыва реки недалеко от поселка Сланцевый Рудник. Спустя несколько лет из этого же места вывалились три конкреции известняка, в которых нашли еще четыре позвонка.

- В начале 1990-х годов Владимир Михайлович показал фотографии костей известному ленинградскому палеонтологу Льву Несову, - рассказывает Александр Аверьянов, профессор СПбГУ и Палеонтологического института имени Борисяка РАН. - Лев Александрович предположил, что позвонки принадлежат гигантским растительноядным динозаврам - завроподам. В 1997 году Владимир Ефимов опубликовал предварительную заметку об этой находке в "Палеонтологическом журнале", в которой отнес позвонки к завроподу семейства Brachiosauridae. В июле прошлого года мне наконец удалось побывать в Ундорах у него в гостях и изучить кости.

Семи хвостовых позвонков оказалось достаточно для того, чтобы палеонтологи определили: они имеют дело с неизвестным ранее представителем титанозавров. Новый динозавр получил имя volgatitan simbirskiensis - по названию реки Волги и Симбирска (Ульяновска), в пяти километрах от которого были обнаружены кости. Проще говоря - волгатитан.

Волгатитан входит в группу завроподов - гигантских растительноядных динозавров с длинной шеей и хвостом, которые жили на Земле около 65-200 миллионов лет назад.

Ученые определили, что древний ящер с берегов Волги был взрослым, но не самым большим среди сородичей - его вес всего около семнадцати тонн. Для сравнения: другие титанозавры могли весить до ста тонн и достигать в длину сорока метров. Не зря в названии группы фигурирует слово "титан" - это отсыл к гигантским божествам.

Кстати

Волгатитан - третий российский завропод. Первый - тенгризавр - был найден в Забайкалье, второй - сибиротитан - в Кемеровской области. В их изучении и описании также принимали участие петербургские палеонтологи.

- Раньше считалось, что эволюция титанозавров проходила преимущественно в Южной Америке и лишь в позднем мелу некоторые из них проникали в Северную Америку, Европу и Азию, - говорит Александр Аверьянов. - Однако упомянутые находки свидетельствуют, что титанозавры в раннем мелу были распространены гораздо шире, и, возможно, важные этапы их эволюции проходили в Восточной Европе и Азии.