Новости

Таганрог отправил жильцам рухнувшего в Шахтах дома помощь 13:55
Власти Хакасии прокомментировали увольнение замминистра финансов 13:49
Согласован проект реставрации кинотеатра "Форум" 13:46
Только 6 процентов россиян доверяют микрофинансовым организациям 13:44
В Египте нашли свидетельства древней "битвы с загробным миром" 13:42
Разрушенный дом в Шахтах подключили к коммунальным системам 13:41
В минэнерго создадут департамент для лицензирования энергосбытов 13:40
Манифест Екатерины II о Крыме выставят в аэропорту Симферополя 13:35
Минск стремится к стратегическому сотрудничеству с Зимбабве 13:32
На Урале предложат путешествие по следам Ермака и героев сказок Бажова 13:31
Подозреваемый в коррупции вице-премьер Чувашии отстранен от должности 13:27
Шарапова приедет на турнир в Санкт-Петербурге с мамой 13:21
В Крыму распустились первые подснежники 13:20
В Крыму построили первый комплекс для сортировки мусора 13:14
Даниил Медведев впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open 13:12
В Грузии зафиксирована вспышка кори 13:11
В Приангарье турбаза нанесла миллионный ущерб экологии Байкала 13:09
Kia привезет в Россию бюджетный кроссовер в 2020 году 13:00
Три здания усадьбы Воронцово начнут реставрировать в этом году 12:56
На пермской трассе погибли женщина и ребенок 12:55
Координатора "Открытой России" задержали по подозрению в сбыте наркотиков 12:51
Завершены аварийно-восстановительные работы в здании колледжа в Керчи 12:49
В Москве пожарные спасли четверых жителей 22-этажного дома 12:42
В Поморье пациент больницы поджег палату 12:42
Медведев поздравил астраханскую консерваторию с юбилеем 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
17.01.2019 13:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Знакомьтесь: волгатитан

Палеонтологи представили миру нового гигантского динозавра
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7767 (9)
Ученые из Петербурга и Ульяновска завершили описание нового динозавра. Его останки пролежали в земле на берегу Волги около 130 миллионов лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Три гигантских позвонка еще в 1982 году обнаружил ульяновский палеонтолог Владимир Ефимов - их вымыло из высокого обрыва реки недалеко от поселка Сланцевый Рудник. Спустя несколько лет из этого же места вывалились три конкреции известняка, в которых нашли еще четыре позвонка.

Фото: twitter.com/LegoLostAtSea
В ОАЭ нашли послание мурманских ученых полувековой давности

- В начале 1990-х годов Владимир Михайлович показал фотографии костей известному ленинградскому палеонтологу Льву Несову, - рассказывает Александр Аверьянов, профессор СПбГУ и Палеонтологического института имени Борисяка РАН. - Лев Александрович предположил, что позвонки принадлежат гигантским растительноядным динозаврам - завроподам. В 1997 году Владимир Ефимов опубликовал предварительную заметку об этой находке в "Палеонтологическом журнале", в которой отнес позвонки к завроподу семейства Brachiosauridae. В июле прошлого года мне наконец удалось побывать в Ундорах у него в гостях и изучить кости.

Семи хвостовых позвонков оказалось достаточно для того, чтобы палеонтологи определили: они имеют дело с неизвестным ранее представителем титанозавров. Новый динозавр получил имя volgatitan simbirskiensis - по названию реки Волги и Симбирска (Ульяновска), в пяти километрах от которого были обнаружены кости. Проще говоря - волгатитан.

Фото: depositphotos.com
Под Ульяновском нашли останки одного из древнейших титанозавров

Волгатитан входит в группу завроподов - гигантских растительноядных динозавров с длинной шеей и хвостом, которые жили на Земле около 65-200 миллионов лет назад.

Ученые определили, что древний ящер с берегов Волги был взрослым, но не самым большим среди сородичей - его вес всего около семнадцати тонн. Для сравнения: другие титанозавры могли весить до ста тонн и достигать в длину сорока метров. Не зря в названии группы фигурирует слово "титан" - это отсыл к гигантским божествам.

Кстати

Волгатитан - третий российский завропод. Первый - тенгризавр - был найден в Забайкалье, второй - сибиротитан - в Кемеровской области. В их изучении и описании также принимали участие петербургские палеонтологи.

- Раньше считалось, что эволюция титанозавров проходила преимущественно в Южной Америке и лишь в позднем мелу некоторые из них проникали в Северную Америку, Европу и Азию, - говорит Александр Аверьянов. - Однако упомянутые находки свидетельствуют, что титанозавры в раннем мелу были распространены гораздо шире, и, возможно, важные этапы их эволюции проходили в Восточной Европе и Азии.

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Средняя Волга СЗФО Санкт-Петербург ПФО Ульяновская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Взрыв прогремел в университете во Франции
СМИ сообщили о возможном переносе Brexit
Верховная рада приняла закон о "церковном рейдерстве"
Рябков: США преподносят партнерам фейки, обвиняя РФ в нарушении ДРСМД
СМИ узнали о расследовании США против Huawei