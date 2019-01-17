"Победа" перестанет летать за границу из Санкт-Петербурга

Лоукостер "Победа" с 31 марта закроет международную программу полетов из Санкт-Петербурга. Причина - систематические задержки рейсов службами аэропорта Пулково, сообщается в пресс-релизе компании.

При этом в интересах клиентов будут выполнены все международные рейсы до конца зимнего расписания. Продажа билетов на лето не открывалась.

Однако один рейс зимнего периода все-таки будет отменен. Самолет должен был следовать по маршруту Санкт-Петербург - Лондон, на него было выкуплено минимальное количество билетов, сказали в "Победе".