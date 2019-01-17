Прокуратура Мурманской области начала проверку по факту отсутствия медицинской помощи для жителей поселка Раякоски, в котором живут около 200 человек.

Поводом стал трагический случай: одного из местных жителей не успели довезти до больницы. Мужчина почувствовал себя плохо, однако скорая приехала только через два часа. Еще столько же времени потребовалось, чтобы отвезти его в ближайшую больницу. Спасти больного не удалось.

Как выяснилось, работавшая в поселке врач уехала из Раякоски еще в сентябре 2018 года, однако замену ей так и не нашли. Ближайшая больница находится в поселке Никель, который примерно в 90 километрах от Раякоски, это около двух часов езды по бездорожью.

- Маршрутка из поселка ходит только по вторникам. Если не смог по какой-то причине на нее попасть, придется ждать еще неделю, - сетует жительница Раякоски Надежда Индычко. - В последние два месяца у нас люди стали чаще болеть. Приходится вызывать скорую, но это тоже не решение. А сейчас зима, снежные заносы, добираться до поселка стало еще сложнее.

На отсутствие в поселке медиков жители пожаловались в Общероссийский народный фронт. Там, в свою очередь, обратились в прокуратуру.

- Спустя два дня в поселке появились объявления, согласно которым приемы врача будут возобновлены по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00, - рассказал член регионального штаба ОНФ Максим Сахневич.

Полностью ситуацию это не исправит, признают в ОНФ, но дело хотя бы сдвинулось с мертвой точки. По крайней мере, люди смогут проконсультироваться или измерить давление.

- Думаю, мы решим эту проблему так же, как она решалась в поселке Тулома, - заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун на пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года. - Туда отправится специалист регионального минздрава, составит график и выяснит, какая медицинская помощь необходима жителям поселка.

А затем мы или отправим туда "поезд здоровья", или обеспечим выездные приемы для граждан каким-либо иным способом.

Тем временем



По словам министра здравоохранения Мурманской области Валерия Перетрухина, в ближайшее время на работу в Кольское Заполярье приедут около ста врачей. Например, по программе "Арктический доктор", которая реализуется с сентября за счет средств областного бюджета, на Кольский полуостров прибыли уже 18 медиков.