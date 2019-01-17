СК Мурманской области проверит обстоятельства взрыва газа в гараже

Следственное управление СК РФ по Мурманской области начало проверку по факту взрыва газа в селе Ловозеро Мурманской области.

На место происшествия выехал заместитель руководителя следственного управления Кондратий Степанов, следователи-криминалисты отдела криминалистики. Ведется осмотр места разрушенного гаража.

Ход и результаты проверки взяты на контроль руководителем следственного управления, - сообщили в пресс-службе регионального СК.

- Когда произошел взрыв, мы были дома, - рассказала "РГ" жительница села Валентина Совкина. - Моя подруга почувствовала, как тряхнуло стены дома, хотя наш дом находится далеко от места взрыва. А в доме, который стоит недалеко от гаража газовой службы, повылетали стекла и двери. Очень страшно...

Напомним, сегодня около 19.00 в двухэтажном здании в поселке Ловозеро Мурманской произошел хлопок газовоздушной смеси в газовом баллоне в двухэтажном административном здании. Погиб 49-летний житель поселка, двое мужчин 35 и 44 лет пострадали. Они госпитализированы с ожогами и телесными повреждениями, степень тяжести которых уточняется.

По словам Валентины Совкиной, погибшего она хорошо знает. Мужчина приехал в Ловозеро из Ямало-Ненецкого автономного округа, занимался спортом, был постоянным участником Праздника Севера.

- Он занимал первые места в метании аркана, мы все им восхищались, - добавила Валентина. - Семья у него оленеводческая, а работал он в газовой службе.