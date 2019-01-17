В Архангельске здание средней школы №9 на проспекте Ломоносова в разгар учебного года признали аварийным.

Педагоги стали замечать, что в школьных помещениях осыпается штукатурка, и забили тревогу. Экспертиза выявила серьезные проблемы с кладкой фундамента и недостаточную несущую способность перекрытий. Специалисты сделали вывод, что продолжать учебный процесс в таких условиях небезопасно.

- Потолки у нас натяжные, поэтому на головы детям и педагогам штукатурка не сыпалась, но надо было выяснить причины. По результатам обследования здания принято решение о невозможности дальнейшего обучения детей в его стенах, - сообщила директор школы N 9 Наталья Попова.

Сначала в школе закрыли целый ряд помещений, а после новогодних каникул объявили о переезде почти 600 учеников и педагогов в другие учебные заведения. Большинство - 22 класса - переберутся в школу №33, которая находится в нескольких автобусных остановках от девятой. Многим ребятам придется учиться во вторую смену. Специально для школьников схему движения одного автобусного маршрута продлят до нового места учебы. Первоклассникам обещают выделить отдельный транспорт.

В администрации Архангельска подчеркивают, что девятую школу закрыли временно, город заинтересован в ее сохранении и нацелен на капремонт. Но судьбу четырехэтажного здания 1952 года постройки решит детальное обследование, в ходе которого специалисты определят объем восстановительных работ.