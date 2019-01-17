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17.01.2019 19:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В детском доме-интернате Заполярья нашли нарушения

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Специалисты аппарата уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой проверили детский дом-интернат (ДДИ) для детей с нарушениями в интеллектуальном развитии в городе Мончегорске Мурманской области и нашли там нарушения.

Как сообщает пресс-служба детского омбудсмена, в ДДИ предусмотрена служба социально-медицинской реабилитации. В ее функционал должны входить лечебные и физкультурно-оздоровительных мероприятия. Но проверка показала, что мончегорский интернат не имеет ни лицензии на проведение ЛФК, ни штатных специалистов по лечебной физкультуре.

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Кроме того, за одним из воспитанников ДДИ, у которого есть квартира в Мурманске, накопилась задолженность за жилищно-коммунальные услуги с 2015 года. Как выяснилось, квартплата, которую должны были перечислять представители администрации из пенсии молодого человека, своевременно не вносилась.

По словам министра социального развития Мурманской области Сергея Мякишева, проверяющие действительно высказали ряд замечаний в адрес документации, которую оформлял интернат. Однако министр подчеркнул, что вряд ли можно вести речь о серьезных нарушениях прав детей-инвалидов на реабилитацию. Дело в том, что лечебная физкультура проводится для того, чтобы восстановить временно утраченные функции организма. Однако у воспитанников мончегорского ДДИ нарушения очень тяжелы, и ЛФК не дает нужного эффекта.

- С ними занимаются адаптивной физкультурой – АФК, - подчеркнул министр. – Да, по итогам диспансеризации в 2017 году для детей в ДДИ была рекомендована лечебная физкультура, но на следующий год в индивидуальные программы реабилитации для детей была записана адаптивная физкультура, и она проводилась в полном соответствии с требованиями законодательства.

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Что касается задолженности за квартиру воспитанника дома-интерната, то долг действительно существовал. В детском доме-интернате он живет с 2013 года. Пенсия и ежемесячная жилищно-коммунальная выплата зачислялись на банковский счет ребенка в Мончегорске. Каждый раз для того, чтобы заплатить за квартиру, администрации ДДИ нужно было запрашивать разрешение органа опеки и попечительства Мончегорска. Не раз менялись и компании, управляющие домом, в котором находилась квартира ребенка. Из-за этого квитанции за жилищно-коммунальные услуги поступали не всегда.

- В итоге оплата квитанций занимала много времени, был накоплен долг, - добавил Сергей Мякишев. – На момент проверки он еще существовал, но до конца 2018 года задолженность была погашена. Те, кто повинен в ее появлении, наказаны приказом директора ДДИ. А в целом работу детского дома-интерната в Мончегорске проверяющие оценили хорошо.

Также в ходе мониторинга специалисты аппарата уполномоченного по правам ребенка обнаружили нарушения в Калининградской области.

В аппарате омбудсмена отметили, что в регионы направлены письма об устранении нарушений.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область СЗФО Санкт-Петербург
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