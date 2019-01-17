Житель Мурманска Евгений Моисеев приехал в карельский город Кемь, чтобы лично познакомиться с маленьким мальчиком Мирославом. Дело в том, что благодаря мужчине ребенок живет. Евгений стал для него донором костного мозга.

Евгений и Мирослав встретились спустя два года после операции. Фото: Архив Благотворительного фонда имени Арины Тубис

Все произошло два года назад. Двухлетний малыш умирал от острого лейкоза. Необходим был донор костного мозга. А найти его очень и очень непросто - нужно, чтобы подошел фенотип.

Потенциальных доноров костного мозга объединяют в банки данных - регистры. В России их около 86 тысяч человек. Один из них - Евгений Моисеев. Мужчина работает крановщиком в Мурманском морском торговом порту. У него самого двое сыновей. Будучи почетным донором крови (его "стаж" - полтора десятка лет), Евгений решил войти и в регистр доноров костного мозга. Вскоре оказалось, что его данные идеально подходят для спасения мальчика из далекого карельского города...

Трансплантация костного мозга прошла успешно. Сейчас малышу четыре года. Он растет любознательным мальчиком, радует своих родителей. И постоянно наблюдается у специалистов.

- Как будто еще один сынок появился, - сказал Евгений Моисеев после знакомства с Мирославом.

Выздоровление случилось и благодаря поддержке Благотворительного фонда имени Арины Тубис. Три с половиной года эта девочка боролась с тяжелой болезнью. Многие жители Карелии ей помогали деньгами. Дорогостоящее лечение в Израиле немного продлило жизнь Арины, но болезнь оказалась сильнее. В 2014-м девочки не стало. А ее мама Юлия Тубис создала благотворительный фонд имени дочери, чтобы помогать тяжелобольным детям и взрослым.