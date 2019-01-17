Новости

Таганрог отправил жильцам рухнувшего в Шахтах дома помощь 13:55
Власти Хакасии прокомментировали увольнение замминистра финансов 13:49
Согласован проект реставрации кинотеатра "Форум" 13:46
Только 6 процентов россиян доверяют микрофинансовым организациям 13:44
В Египте нашли свидетельства древней "битвы с загробным миром" 13:42
Разрушенный дом в Шахтах подключили к коммунальным системам 13:41
В минэнерго создадут департамент для лицензирования энергосбытов 13:40
Манифест Екатерины II о Крыме выставят в аэропорту Симферополя 13:35
Минск стремится к стратегическому сотрудничеству с Зимбабве 13:32
На Урале предложат путешествие по следам Ермака и героев сказок Бажова 13:31
Подозреваемый в коррупции вице-премьер Чувашии отстранен от должности 13:27
Шарапова приедет на турнир в Санкт-Петербурге с мамой 13:21
В Крыму распустились первые подснежники 13:20
В Крыму построили первый комплекс для сортировки мусора 13:14
Даниил Медведев впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open 13:12
В Грузии зафиксирована вспышка кори 13:11
В Приангарье турбаза нанесла миллионный ущерб экологии Байкала 13:09
Kia привезет в Россию бюджетный кроссовер в 2020 году 13:00
Три здания усадьбы Воронцово начнут реставрировать в этом году 12:56
На пермской трассе погибли женщина и ребенок 12:55
Координатора "Открытой России" задержали по подозрению в сбыте наркотиков 12:51
Завершены аварийно-восстановительные работы в здании колледжа в Керчи 12:49
В Москве пожарные спасли четверых жителей 22-этажного дома 12:42
В Поморье пациент больницы поджег палату 12:42
Медведев поздравил астраханскую консерваторию с юбилеем 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
17.01.2019 13:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Теперь как родственнники

Текст: Светлана Цыганкова (Карелия)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7767 (9)
Житель Мурманска Евгений Моисеев приехал в карельский город Кемь, чтобы лично познакомиться с маленьким мальчиком Мирославом. Дело в том, что благодаря мужчине ребенок живет. Евгений стал для него донором костного мозга.
Евгений и Мирослав встретились спустя два года после операции. Фото: Архив Благотворительного фонда имени Арины Тубис Евгений и Мирослав встретились спустя два года после операции. Фото: Архив Благотворительного фонда имени Арины Тубис
Евгений и Мирослав встретились спустя два года после операции. Фото: Архив Благотворительного фонда имени Арины Тубис

Все произошло два года назад. Двухлетний малыш умирал от острого лейкоза. Необходим был донор костного мозга. А найти его очень и очень непросто - нужно, чтобы подошел фенотип.

Потенциальных доноров костного мозга объединяют в банки данных - регистры. В России их около 86 тысяч человек. Один из них - Евгений Моисеев. Мужчина работает крановщиком в Мурманском морском торговом порту. У него самого двое сыновей. Будучи почетным донором крови (его "стаж" - полтора десятка лет), Евгений решил войти и в регистр доноров костного мозга. Вскоре оказалось, что его данные идеально подходят для спасения мальчика из далекого карельского города...

Фото: Владимир Аносов\РГ
Детский хирург спас храм в Грозном при нападении боевиков

Трансплантация костного мозга прошла успешно. Сейчас малышу четыре года. Он растет любознательным мальчиком, радует своих родителей. И постоянно наблюдается у специалистов.

- Как будто еще один сынок появился, - сказал Евгений Моисеев после знакомства с Мирославом.

Выздоровление случилось и благодаря поддержке Благотворительного фонда имени Арины Тубис. Три с половиной года эта девочка боролась с тяжелой болезнью. Многие жители Карелии ей помогали деньгами. Дорогостоящее лечение в Израиле немного продлило жизнь Арины, но болезнь оказалась сильнее. В 2014-м девочки не стало. А ее мама Юлия Тубис создала благотворительный фонд имени дочери, чтобы помогать тяжелобольным детям и взрослым.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия СЗФО Мурманская область Мурманск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Взрыв прогремел в университете во Франции
СМИ сообщили о возможном переносе Brexit
Верховная рада приняла закон о "церковном рейдерстве"
Рябков: США преподносят партнерам фейки, обвиняя РФ в нарушении ДРСМД
СМИ узнали о расследовании США против Huawei