Во многих школах Заполярья установили суровые ограничительные меры для посетителей. Далеко не всех родителей это устраивает. Мурманчанка Евгения даже обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что не может свободно войти в школу, где учится ее дочь.

"Ни шагу дальше гардероба"

Дочь Евгении ходит в школу N 3 - пока в подготовительную группу. Здесь введен строгий пропускной режим: родителям учеников, не говоря уж о других взрослых, просто так внутрь не попасть. Родители могут быть допущены в школу только по предварительной договоренности, причем проводить их до нужного кабинета должен сотрудник школы. На праздники и родительские собрания родителей пропустят только по спискам, подготовленным классными руководителями. Это оговорено в положении о контрольно-пропускном режиме, принятом руководством школы.

"Дети по школе передвигаются только в сопровождении учителя, никто из родителей на второй этаж и выше не поднимается, детей учитель забирает с первого этажа и после занятий провожает до гардероба, все ждем только на первом этаже. Именно таким будет порядок прихода и выхода детей", - говорится в сообщении сотрудника школы, разосланном папам и мамам подготовишек через соцсети.

Не все родители отнеслись к этому с пониманием. Например, Евгения, направившая в прокуратуру обращение с просьбой подтвердить или опровергнуть законность такого режима.

Она настаивает, что родитель должен иметь возможность видеть, в каких условиях учится ребенок - тем более если он первоклассник, а при необходимости - проконтролировать и поддержать его. И возможность эту нужно предоставлять по необходимости, которую должна определять не только школа, но и сам родитель.

- Директор не приглашала нас по этому поводу, не проводила никаких собраний, ничего нам не разъяснила, - говорит Евгения. - Нас лишь поставили в известность, что мы, мол, можем только до гардероба пройти, а дальше - с сопровождающим. Но в реальности на всех родителей сопровождающих не хватает. С этим связана неприятная история. Когда мы немного опоздали в школу, меня задержала на подходе к кабинету завуч. Она не представилась, не поздоровалась, наорала на меня, а затем заявила: "Выйдите отсюда, вам нельзя здесь находиться!" При этом, когда я входила в школу, охранник и не подумал проверить мои документы. Иными словами, сама школа свое же положение о пропускном режиме не выполняет.

Запрещать нельзя, ограничивать можно

В прокуратуре Мурманской области пришли к выводу, что школа ничего не нарушила. Пропускной режим введен в большинстве учебных заведений - это одна из мер по профилактике правонарушений и террористических угроз. Как правило, охрана не пропускает родителей, потому что это запрещено внутренними документами школы, например, уставом или правилами внутреннего распорядка. При этом в силу статьи 44 Федерального закона "Об образовании в РФ" родители обязаны соблюдать данные правила, а принимает их школа самостоятельно.

- Отметим, что в законодательстве нет отдельной нормы, которая давала бы родителям право на беспрепятственный проход в образовательное учреждение, но нет и запрета на посещение образовательной организации, - подчеркивают в надзорных органах. - Родителям не отказывают в проходе на территорию школы вообще: они вправе знакомиться с образовательными технологиями и методиками, с оценками своих детей, посещать родительские собрания, общаться с учителями или руководством, и обычно это происходит именно в школе. Образовательное учреждение не вправе запрещать родителям входить в школу, но вправе установить определенные ограничения.

Обоснованность такого пропускного режима вызвала нешуточную дискуссию в соцсетях среди родителей, чьи дети учатся в разных школах Мурманска. Мнения разделились на диаметрально противоположные. Кто-то считает, что руководство школы превращает ее в "учреждение строгого режима". Некоторые же убеждены, что обращение Евгении в прокуратуру - это "месть неадекватной родительницы", и даже готовы объявить сбор подписей, чтобы "прекратить травлю".

- Все хорошо в меру, - считает мурманчанка Светлана Федорова. - У меня дочь как-то забыла "сменку" на физкультуру. Я успела принести за минуту до начала урока, еле уговорила охранника пропустить меня, но договорилась же. Да и вопросы

с учителем получается решать без посещения школы, есть телефон и соцсети.

- Зачем матери ходить регулярно в школу? - недоумевает еще одна мама школьника Натэла Хергиани. - Насчет визита всегда можно договориться с классным руководителем или завучем, а не просто бродить по школе и тем более являться на урок, что, безусловно, отвлекает детей от учебного процесса.

- Данные всех родителей, чьи дети учатся в школе, нужно ввести в компьютер охранника и по этим данным пропускать родителей в школу, - предлагает другая мама Марина Фролышева. - Это все-таки не учреждение закрытого типа. Родители имеют полное право в любое время, в любой момент пройти к ребенку или учителю. Все остальное - нарушение прав и свобод граждан. А большинство молчат и соглашаются, что якобы это правила безопасности. Если кто-то захочет, тот войдет легко и непринужденно.

Электроника - не панацея

В борьбе за безопасность школы идут разными путями, в том числе высокотехнологичными. Например, в Перми сейчас внедряют систему распознавания лиц. Здесь тоже есть свои минусы, полагает педагог Михаил Белошеев, который проработал в школах Мурманска более 24 лет, в том числе 20 лет - директором.

- На мой взгляд, охраны и видеонаблюдения вполне достаточно, - считает он. - Не стоит заигрываться в высокие технологии. Сотрудникам школы следует плотнее заняться воспитательной работой, лучше выполнять свои профессиональные обязанности. В свое время предлагали в каждой школе ввести должность инспектора по делам несовершеннолетних. Я был противником этой идеи и оказался прав. Этот проект просуществовал очень недолго, в том числе из-за нехватки средств и кадров. Подчеркиваю: педагогам и руководству школ крайне важно плотно работать с детьми и родителями. Еще недавно школы даже заборами не были огорожены, а сегодня они напоминают хорошо оборудованные крепости. В этом не должно быть перегибов!

Комментарий

Светлана Типсина, директор школы N 23 Мурманска:

- В нашей школе учатся 600 детей. Да, родители учеников начальной школы забирают их на первом этаже, более старшие дети добираются домой сами - как правило, они живут неподалеку. Каким образом я могу их контролировать и обеспечивать их безопасность? Раньше школа не имела домофона, сейчас мы его установили. Кроме того, на входе родители должны предъявлять охраннику паспорта. Он записывает их данные, так как необходимо точно знать, кто и когда посещал школу. Без всего этого невозможно обойтись, если речь идет о реальном обеспечении безопасности детей. Я отвечаю за них!

Борис Коган, уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области:

- Возможно, что кто-то в чем-то перегнул палку, пережал. Акт образовательного учреждения, который регламентирует порядок посещения школы родителями, должен быть рассмотрен и одобрен родительским комитетом школы. А администрация должна объяснить свою позицию. Видимо, этого не было сделано. Я поговорю с родителями и директором, предложу свою помощь в данной работе, если потребуется.