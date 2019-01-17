В Мурманской области при взрыве бытового газа погиб человек

В селе Ловозеро Мурманской области произошел взрыв бытового газа.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе администрации региона, около 19.00 в гараже газовой службы взорвался баллон.

- В результате взрыва обрушился гаражный бокс площадью около 70 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе. - Пострадали три человека. Один из них обслужен амбулаторно, второй госпитализирован с переломом ноги, третий погиб. Его тело было найдено под завалами.

В прокуратуре Мурманской области сообщили, что в гараже "Мурманскоблгаза" взорвался газовый баллон автомобиля ЗИЛ. Причины случившегося выясняются.