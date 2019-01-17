Новости

Путина у храма в Сербии встретили тысячи человек 21:28
Посольство РФ: Мы на связи с капитаном арестованного в Британии судна 21:26
Суд в Швейцарии снял арест с акций "Газпрома" 21:16
В Москве на парковке прогремел взрыв: погиб мужчина 21:09
Путин: Турция намерена выстраивать отношения с партнерами в Европе 21:08
Вышел ураганный первый трейлер "Джона Уика 3" с Киану Ривзом 20:55
Путин назвал создание армии Косово провокацией 20:55
Итальянский город распродает дома по одному евро 20:39
Geely показала флагманский купе-кроссовер 20:38
"Золотой бедуин" "Дакара" украсил победную коллекцию "КамАЗ-мастер" 20:17
Чувашский театр оперы и балета покорил зрителей Германии 20:03
Берлускони объявил о намерении баллотироваться в Европарламент 19:57
В Москве полицейские задержаны за махинации с жильем 19:49
США заявили о возможности спасти ДРСМД 19:31
Пермячка родила после спасения из горящего бизнес-центра 19:23
Пенсионный фонд России сократит четверть сотрудников 19:17
Международный арктический форум пройдет в Санкт-Петербурге 19:08
Меховые наручники, пулемет и лебедь: что забывают в каршеринге 19:08
Бастрыкин поручил проверить информацию о самостроях у моря в Сочи 18:59
Джулия Робертс не будет играть во втором сезоне "Возвращения домой" 18:50
"Единая Россия" запустит всероссийский контроль над нацпроектами 18:43
Московские школьники предложили несколько перспективных изобретений 18:36
Профильные ведомства поддержали законопроект об устойчивости Рунета 18:35
В Подмосковье видеокамеры стали следить за автобусными остановками 18:35
Франция успешно испытала в бою аналог американского Javelin 18:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
17.01.2019 20:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Прививка памяти

В Музее Победы открыта выставка возвращения в Новгород его истории
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск №7768 (10)
Экспозиция "Новгород. Хроника освобождения" открылась в Музее Победы в Москве. Она рассказывает о чуде - чуде того, как почти стертый с лица Земли древний город не только воскрес, но вернул разграбленные или почти уничтоженные исторические памятники и ценности.
Январь, 1944 год. Так выглядел Новгородский кремль после освобождения и 883 дней фашистской оккупации. Фото: Архив Музея Победы на Поклонной горе Январь, 1944 год. Так выглядел Новгородский кремль после освобождения и 883 дней фашистской оккупации. Фото: Архив Музея Победы на Поклонной горе
Январь, 1944 год. Так выглядел Новгородский кремль после освобождения и 883 дней фашистской оккупации. Фото: Архив Музея Победы на Поклонной горе

- Для нового поколения россиян "Хроника освобождения" или 883 дня оккупации Великого Новгорода станет "прививкой" от любых попыток переписать историю, - говорит в интервью "РГ" директор Музея Победы Александр Школьник.

Музей Победы поставил абсолютный рекорд по посещаемости в каникулы

"Хроники" показывают и доказывают, что к освобождению от фашистов - 20 января 1944 года - Новгород был почти уничтожен. В нем остались 54 человека и 40 жилых домов из 2346. В руины были превращены памятники, теперь обвяленные Всемирным наследием ЮНЕСКО, - новгородский Кремль и около пусотни храмов. Исчезли десятки уникальных икон, рукописей и предметов декоративно-прикладного искусства. С куполов Софийского собора (1045-1050 годы) оккупанты содрали позолоту и кресты, а памятник "Тысячелетие России" демонтировали. Поскольку у стен Новгорода Александр Невский произнес легендарные слова: "Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет", вызволение из плена памятника "Тысячелетие Руси" и древних ценностей для города и страны стали делом чести. О том, как город восстанавливал исторический облик и возвращал вывезенные фашистами ценности, рассказывает выставка.

Культура Арт Музеи и памятники Общество История Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица СЗФО Новгородская область Великий Новгород ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сербский президент подарил Путину щенка овчарки
В России разработана система предсказания ДТП
Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"
Британские власти арестовали российское судно "Кузьма Минин"
Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши в 1945 году