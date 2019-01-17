Экспозиция "Новгород. Хроника освобождения" открылась в Музее Победы в Москве. Она рассказывает о чуде - чуде того, как почти стертый с лица Земли древний город не только воскрес, но вернул разграбленные или почти уничтоженные исторические памятники и ценности.

- Для нового поколения россиян "Хроника освобождения" или 883 дня оккупации Великого Новгорода станет "прививкой" от любых попыток переписать историю, - говорит в интервью "РГ" директор Музея Победы Александр Школьник.

"Хроники" показывают и доказывают, что к освобождению от фашистов - 20 января 1944 года - Новгород был почти уничтожен. В нем остались 54 человека и 40 жилых домов из 2346. В руины были превращены памятники, теперь обвяленные Всемирным наследием ЮНЕСКО, - новгородский Кремль и около пусотни храмов. Исчезли десятки уникальных икон, рукописей и предметов декоративно-прикладного искусства. С куполов Софийского собора (1045-1050 годы) оккупанты содрали позолоту и кресты, а памятник "Тысячелетие России" демонтировали. Поскольку у стен Новгорода Александр Невский произнес легендарные слова: "Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет", вызволение из плена памятника "Тысячелетие Руси" и древних ценностей для города и страны стали делом чести. О том, как город восстанавливал исторический облик и возвращал вывезенные фашистами ценности, рассказывает выставка.