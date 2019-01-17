Новости

Блогеры перекрыли Новый Арбат ради съемок клипа 12:16
Уральская птицефабрика начнет продажу яиц в упаковке по 12 штук 12:16
В Бурейском районе Приамурья из-за оползня введут режим ЧС 12:12
Первый за пять лет снег выпал в Иерусалиме 12:08
Grand Cherokee SRT: на что способен отвязный Jeep 12:08
Мэр Саратова возмутила грязная маршрутка с грубым водителем 12:07
В ОАЭ нашли послание мурманских ученых полувековой давности 11:56
За гибель людей при обрушении моста в Югре ответит начальник участка 11:55
В Адыгее двух сотрудников ГИБДД заподозрили в получении взятки 11:47
В самолете Екатеринбург-Москва сработал датчик разгерметизации салона 11:44
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам, где продавали газ 11:41
В Петербурге сменились главы шести комитетов 11:37
Крымчан призвали сдать на переработку новогодние елки и сосны 11:34
Родители выступили против вредных снеков в школах 11:33
В Югре займутся изучением генетического кода жителей Севера 11:22
Сотрудника дагестанской таможни обвинили в многомиллионной афере 11:20
Чеки из магазина оказались опасными для здоровья 11:08
26 компаний подняли цены на автомобили в России 11:06
В Адыгее мать поместили в СИЗО за жестокое избиение ребенка 11:05
В Москве мужчина убил мать 11:04
Генпрокуратура Украины проводит обыск в доме адвоката Вышинского 11:00
Владимир Макей рассказал об эффективности белорусской дипломатии 10:50
Потерявшуюся на льду Байкала нерпу спасли сотрудники МЧС 10:45
Бомбардировщик B-2 Spirit прилетел на гавайский пляж 10:41
В Сочи будут судить парня, заказавшего убийство родителей 10:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
17.01.2019 11:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В ОАЭ нашли послание мурманских ученых полувековой давности

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

Во время очистки пляжа Корниш Бич в столице Арабских Эмиратов Абу-Даби была обнаружена капсула размером в несколько сантиметров с посланием мурманских ученых, занимающихся исследованием морских биоресурсов. Об этом в своем Twitter сообщили участники сообщества, которые пишут книгу о поисках 5 миллионов фрагментов детского конструктора, которые в 1997 году попали в море из контейнера, упавшего с борта судна.

Фото: depositphotos.com
Ученые нашли в Сибири самую полезную в мире рыбу

Послание представляет собой листок с текстом на русском и английском языках, отпечатанным на пишущей машинке. Судя по всему, капсула была прикреплена к рыбе, поскольку в тексте ученые просят прислать этот листок в мурманский НИИ, изучающий рыбное хозяйство. Также ученые просят прислать ушные камни этой рыбы. Тому, кто выполнит содержащуюся в записке просьбу, обещано вознаграждение.

Предположительно, записка была написана около 50 лет назад, в конце минувшего столетия.

- Это не капсула, а метка для рыбы, - уточнил сотрудник НИИ Евгений Шамрай. - Судя по всему, она действительно принадлежит нашей организации. Такие метки действительно использовались в 70-х годах. Метка имеет номер, и мы проверим, когда и какую рыбу пометили с ее помощью.

По словам специалиста, использование подобных меток - распространенный метод научных исследований, который активно используется и сейчас. С его помощью ученые определяют пути перемещения рыбы в океане, выясняют, как она растет и кому служит пищей. Сегодня метки с текстом на бумаге уже не используются, поскольку технологии не стоят на месте. Крупных рыб - например, акул и тунцов - ученые могут метить радиометками, посылающими радиосигнал и позволяющими отслеживать перемещение "обладательницы" метки постоянно. Для более мелкой рыбы существуют электронные метки, которые вводятся в полость тела рыбы.

Общество Наука Общество Природа В мире Ближний Восток ОАЭ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Французская газета предсказала России рекорд торгового баланса
СМИ сообщили о возможном переносе Brexit
Рябков: США преподносят партнерам фейки, обвиняя РФ в нарушении ДРСМД
В Москве жестоко избит репортер из Курдистана
В Тольятти СК начал проверку после избиения учителем школьницы