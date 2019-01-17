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17.01.2019 11:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге сменились главы шести комитетов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назначил председателей шести комитетов. Как сообщается на сайте городской администрации, пост руководителя комитета по экономической политике отныне будет занимать Валерий Москаленко, до этого он работал в этом же ведомстве на посту заместителя председателя. Ранее комитет возглавлял Иван Филиппов, который пришел в Смольный в феврале прошлого года.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Руководить комитетом по промышленной политике и инновациям теперь будет Юрий Калабин. Два последних года он возглавлял компанию, входящую в холдинг РЖД. До Калабина должность председателя комитета шесть лет занимал Максим Мейксин.

Перемены произошли и в комитете по инвестициям. Вместо ушедшей в отставку Ирины Бабюк, ведомство возглавил Роман Голованов. Специфика комитета ему прекрасно знакома: он работал здесь в течение десяти лет на различных должностях.

В комитете имущественных отношений вместо врио председателя Александра Германа руководителем назначен Валерий Калугин. С 1994 по 2015 годы он работал в комитете по земельным ресурсам и землеустройству и какое-то время даже возглавлял это подразделение городской администрации.

Заместитель главного врача городской больницы №40 Курортного района Петербурга Дмитрий Лисовец назначен председателем комитета по здравоохранению, а комитетом по территориальному развитию Петербурга теперь руководит Александр Бельский, возглавлявший ранее муниципальный совет города Сестрорецка.

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