В Петербурге сменились главы шести комитетов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назначил председателей шести комитетов. Как сообщается на сайте городской администрации, пост руководителя комитета по экономической политике отныне будет занимать Валерий Москаленко, до этого он работал в этом же ведомстве на посту заместителя председателя. Ранее комитет возглавлял Иван Филиппов, который пришел в Смольный в феврале прошлого года.

Руководить комитетом по промышленной политике и инновациям теперь будет Юрий Калабин. Два последних года он возглавлял компанию, входящую в холдинг РЖД. До Калабина должность председателя комитета шесть лет занимал Максим Мейксин.

Перемены произошли и в комитете по инвестициям. Вместо ушедшей в отставку Ирины Бабюк, ведомство возглавил Роман Голованов. Специфика комитета ему прекрасно знакома: он работал здесь в течение десяти лет на различных должностях.

В комитете имущественных отношений вместо врио председателя Александра Германа руководителем назначен Валерий Калугин. С 1994 по 2015 годы он работал в комитете по земельным ресурсам и землеустройству и какое-то время даже возглавлял это подразделение городской администрации.

Заместитель главного врача городской больницы №40 Курортного района Петербурга Дмитрий Лисовец назначен председателем комитета по здравоохранению, а комитетом по территориальному развитию Петербурга теперь руководит Александр Бельский, возглавлявший ранее муниципальный совет города Сестрорецка.