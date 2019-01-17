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Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

В Петербурге состоится премьера спектакля "Какая грусть, конец аллеи"

Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск №7768 (10)
Спектакль "Какая грусть, конец аллеи...", Новая сцена Александринского театра, 19 - 20 января
"Мы все становимся лучше, соприкасаясь с творчеством Резо Габриадзе", - говорят актеры, занятые в спектакле «Какая грусть, конец аллеи..." Фото: Анастасия Брюханова "Мы все становимся лучше, соприкасаясь с творчеством Резо Габриадзе", - говорят актеры, занятые в спектакле «Какая грусть, конец аллеи..." Фото: Анастасия Брюханова
"Мы все становимся лучше, соприкасаясь с творчеством Резо Габриадзе", - говорят актеры, занятые в спектакле «Какая грусть, конец аллеи..." Фото: Анастасия Брюханова

В России эту постановку по пьесе Резо Габриадзе показывают впервые, хотя еще в 1993 году она была представлена публике в Швейцарии. Специально для петербургского режиссера Андрея Калинина знаменитый грузинский мастер немного переработал первоначальный текст и сам выступил в качестве художника-постановщика.

С идеей вернуться к спектаклю, четверть века назад поставленному в Театре Вирди в Лозанне, к Резо Габриадзе обратился худрук Александринки Валерий Фокин. Автор согласился, но по состоянию здоровья приехать в Санкт-Петербург не смог и работал над ним удаленно - в Тбилиси неоднократно ездили режиссер Андрей Калинин и ассистент художника-постановщика Юрий Сучков. Вместе с Габриадзе они обсуждали все до мельчайших деталей. Сам автор утвердил и исполнительницу главной женской роли - Мери (в прошлом - актрису, а после каторги - электросварщицу на кладбище, нашедшую здесь могилу мужа) сыграла Ольга Белинская. Она признается: это самый сложный материал, с которым ей когда-либо приходилось сталкиваться.

Фото: Театр Мюзикла.
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- Он очень поэтичный, очень тонкий. Мне кажется, все мы становимся лучше, когда соприкасаемся с творчеством Резо Габриадзе. Словно повышается чувствительность, - говорит актриса.

Несмотря на то что действие спектакля происходит на кладбище, а большинство героев - надгробные памятники, которые хоть и не сходят с места, но беседуют друг с другом, Ольга Белинская уверяет: "Какая грусть, конец аллеи..." - это не про тупик, а про жизнь. И проникнута пьеса вовсе "не мрачняком", а светлой грустью.

Зритель и правда попадает не в устрашающую атмосферу. Кладбище здесь - будто вполне естественное продолжение жизни после смерти, а юмор только еще больше разряжает ситуацию. Тех, кто знаком с пьесой, кстати, ждет интрига - финал спектакля немного изменен.

Для Андрея Калинина, прежде ставившего Петера Вайса ("Убийство Жан-Поля Марата") и братьев Стругацких ("Сталкер"), сотрудничество с Габриадзе тоже стало необычным опытом.

- Реваз Леванович для спектакля по своей пьесе придумал действительно авторское и, на мой взгляд, очень выразительное декорационное оформление. Вместе с текстом пьесы оно рождает особый поэтический мир, мир Габриадзе, мир настоящей театральности. И для нас - и для меня как режиссера и для артистов - было огромной радостью и ответственностью работать в этой уникальной стилистике, создавать особый, в хорошем смысле слова, "наивный" и чувственный театральный язык, который в современном театре редко где встретишь, - рассказывает молодой режиссер.

А в преддверии премьеры на Новой сцене прошли "Дни Резо Габриадзе", в рамках которых автор выходил на связь с гостями театра и рассказывал о том, как писал пьесу со строчкой из стихотворения Афанасия Фета в заголовке. По его словам, это был непростой период его жизни, а само кладбище - родом из детских воспоминаний. Приезжал в Петербург и сын мастера Лео Габриадзе, он представил фильм по сценарию отца "Знаешь, мама, где я был?".

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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