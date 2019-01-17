В Шимске закрывают круглосуточный стационар районной больницы. И врачи, и пациенты единодушны: оптимизация медицины только навредит здоровью. На прошлой неделе протестующие даже попытались перекрыть трассу Великий Новгород - Псков. Однако областные власти уверены в своей правоте настолько, что поставили под сомнение компетенцию самих медиков.

Под угрозой сокращения

Больница в районном Шимске занимает часть типового трехэтажного здания из светлого кирпича, построенного в 1970-е годы. Сейчас на первом этаже лаборатории и отделение скорой помощи, на втором - палаты круглосуточного стационара, на третьем - койки дневного стационара и кабинеты администрации. Однако в самое ближайшее время на втором этаже начнется ремонт, после чего туда переедет Шимская районная поликлиника. Персонал больницы уже получил уведомления об увольнении по сокращению штата.

И. о. главврача Шимской больницы Михаил Виноградов дожидаться не стал - уволился по собственному желанию, нашел работу в областном центре.

Федеральные и новгородские власти по-разному видят ситуацию с Шимской больницей

В последние месяцы перед Новым годом из стационара ежемесячно выписывали более сорока человек, что означает перевыполнение плана, рассказал он корреспонденту "РГ". Однако чиновники считают этот показатель не заслуживающим внимания.

- При проведенном главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения анализе оказания медицинской помощи уставлено, что более 50 процентов пациентов, пролеченных в условиях круглосуточного стационара в Шимской ЦРБ, не нуждались в круглосуточном наблюдении медицинского персонала, а нуждались в оказании амбулаторной медицинской помощи или медпомощи в условиях дневного стационара, - сказано в ответе вице-губернатора Новгородской области Ольги Колотиловой. - Таким образом, работа коек круглосуточного стационара Шимской ЦРБ неэффективна.

30 километров - не крюк?

"Медицинская помощь должна быть доступна, только тогда она эффективна!" - парируют медики. Больных теперь придется возить в Сольцы, это около 30 километров от Шимска. Наиболее тяжелых и сейчас, конечно, возят в Новгород. Но на весь Шимский район - две машины скорой помощи.

- Раньше мы могли привезти сюда хотя бы людей с мелкими травмами, - говорит сотрудница одной их скоропомощных бригад, - здесь могли зашить, сделать все необходимое. Теперь повезем за 40 километров в Новгород или за 30 километров в Сольцы. А остальным больным останется только ждать. Дождутся ли? Иногда один вызов занимает пять часов.

По словам местной жительницы Ирины Мякотиной, несколько лет назад врачи Шимской больницы спасли жизнь ее матери - с тяжелым сердечным приступом она могла не выдержать дороги до областного центра.

Для экстренных случаев чиновники обещают оставить кабинет неотложной медицинской помощи, который будет работать круглосуточно. Но кто станет вести там прием, пока неизвестно. Предположительно - фельдшеры, а не врачи. После ликвидации круглосуточного стационара уведомления о сокращении получили тринадцать сотрудников больницы. Правда, власти обещают, что фактически будут сокращены только четыре работника пищеблока и два совместителя, постоянно работающие в другом месте.

- Остальным сотрудникам предложены вакантные места, - сообщили в областной администрации, - медсестрами дневного стационара, уборщиками.

Упразднена также должность хирурга, которому предложили работу в районной поликлинике. Не дожидаясь сокращения, в 2018 году из Шимской ЦРБ уволились, отработав положенные пять лет, два специалиста, которые получили по миллиону рублей "подъемных" в рамках программы "Земский доктор".

Средняя температура по больнице

- Я отработала в этой больнице 27 лет, - рассказывает заместитель главврача по лечебной части Нина Бухарина. - В 1990-е годы было очень сложно работать, но у нас были детское отделение, неврология, гинекология, хирургия с операционными. Сейчас ничего не осталось, по большей части лечим только гипертоников и хронические болезни ЖКТ. Вместе с круглосуточными дежурствами моя зарплата не дотягивает до 50 тысяч рублей.

Между тем в соответствии с Указом Президента РФ N 597 к 2018 году было запланировано "повышение средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе". Выходит, это поручение в Новгородской области фактически провалено: средняя зарплата в регионе, по данным за октябрь 2018 года, составляет 30 799 рублей.

- По прогнозным данным, на конец 2018 года зарплаты медицинских работников в среднем по области будут соответствовать параметрам Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", - считает вице-губернатор Ольга Колотилова. - Врачи будут получать 56 719 рублей.

Нужно ли говорить, что в данном случае это как раз та самая средняя температура по больнице. Которая, вероятно, складывается в том числе из зарплат руководителей медицинских учреждений областного подчинения. А Нина Бухарина приняла решение отказаться от должности заместителя главврача - она не хочет брать на себя ответственность за то, что будет происходить в реорганизованной больнице. Ее зарплата только уменьшится.

И еще одно подтверждение того, что федеральные и новгородские власти по-разному видят ситуацию с Шимской больницей. В ответе из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций, который получен в октябре 2018 года, сказано: "В настоящее время стационар ГОБУЗ Шимская ЦРБ работает в штатном режиме, его закрытие не планируется". В декабре новгородские власти обещали закрыть больницу с 15 января, однако койки опустели уже перед Новым годом - с 1 января 2019 года в круглосуточном стационаре пациентов нет.

Кстати



Пациентам стационара в Сольцах и посещающим их родственникам чиновники предлагают воспользоваться рейсовым автобусом "Новгород - Шимск - Сольцы". Однако автобус делает всего пять рейсов в день (подходящих для визита в больницу), а билет стоит 110 рублей в одну сторону. При этом только материальными затратами проблема не исчерпывается: мест в автобусе может просто не хватить, ведь Шимск - "проходной" пункт маршрута.