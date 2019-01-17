В Астрахани пограничники задержали находившегося в розыске турка

Российские пограничники в астраханском Караузеке задержали 53-летнего гражданина Турции, который находился в федеральном розыске за совершенное на территории Армении преступление.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области, иностранец является фигурантом уголовного дела по нарушению правил дорожного движения с причинением по неосторожности вреда здоровью человека.

Турецкого гражданина задержали в ходе пограничного оформления автомобиля Mercedes, ехавшего из Стамбула в казахстанский Атырау. Его передали полиции для дальнейших процессуальных действий.