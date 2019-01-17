Большинство российских городов не готовы к приему туристов, ни иностранных, ни российских. Это доказал "тест-драйв" туристской инфраструктуры, проведенный Ассоциацией туроператоров России (АТОР) в 130 городах, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, выступая на Гайдаровском форуме.

"Это были не просто поездки, а именно тест-драйвы по проверке соответствия туристическим ожиданиям регионов. Все города без исключения говорили, что хотят принимать иностранных туристов. Но мы понимали, что в подавляющем большинстве случаев город не готов к приему иностранцев по целому ряду причин", - цитируют Ломидзе РИА Новости.

В частности, города либо не имеют развитой инфраструктуры, либо не могут похвастаться "местами притяжения" для туристов. К первой группе, к примеру, относятся Кисловодск и Пятигорск, ко второй - Белгород и Саранск. Успехи в привлечении туристов в последнее время сделали Томск и Тюмень.

"Отвечая на вопрос, что нужно сделать, чтобы туристы захотели вернуться в тот или иной город, скажу, что нужно сначала обеспечить удобное и интересное проживание местным жителям, а мы со своей стороны поможем обеспечить город туристами", - сказала Ломидзе.