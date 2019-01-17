Бастрыкин поручил проверить информацию о самостроях у моря в Сочи

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Краснодарского края провести проверку по информации СМИ о нарушениях жилищных прав граждан в Сочи, купивших квартиры в признанных ныне самостроями домах.

- Сегодня в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о незаконном строительстве многоэтажных жилых домов на берегу моря в Сочи. В результате действий недобросовестного застройщика люди лишись своих вложений в квартиры в указанных домах, в настоящее время дома по постановлению суда подлежат сносу, - сообщается на официальном сайте ведомства. - В указанном материале сообщается, что разрешение было выдано под строительство домов до трех этажей и не предполагало возведение многоэтажного дома.

Предполагается, что в рамках проверки установят все обстоятельства инцидента, а также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и контролирующих органов.