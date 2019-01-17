Непростая ситуация сложилась вокруг одной из ростовских многоэтажек, являющейся достопримечательностью города. В прежние годы в доме на Грибоедовском, 6, проживали Герои СССР Андрей Кульнев и Михаил Бадюк, а также кавалер ордена Славы трех степеней Игорь Пэн, о чем свидетельствуют памятные доски на фасаде.

Сейчас здесь живут их дети и внуки, но известная многим ростовчанам высотка за последние годы пришла в полный упадок.

- В самом центре города, а как на свалке, - возмущена старожил Людмила Егорова. - Еще недавно было совсем все плохо: подвалы постоянно заливало, от этого страдал первый этаж, лифты часто ломались, и нам грозили, что они совсем перестанут работать. С моими больными ногами это была бы катастрофа: живу на 12-м этаже. Двор был весь в выбоинах, из-за чего я дважды падала и после этого вынуждена была лечиться.

Еще большая проблема у ее соседки с верхнего этажа Елены Лыковой. В непогоду квартиру постоянно заливает из-за худой крыши. Там до сих пор мокрый потолок и сырые обои. Елена и ее домочадцы до того намучились, что она уже дважды ездила в Москву в приемную президента страны, потому что разуверилась, что ей помогут местные власти.

- Крышу много раз латали, но без толку. По мнению экспертов, здесь нужен только капитальный ремонт, - объясняет Елена.

Закат дома героев начался после банкротства ТСЖ "Солнечный берег". Товарищество собственников жилья, как это нередко бывает, задолжало поставщику тепла и горячей воды, тот подал на ТСЖ в суд, и в итоге ответчик обанкротился. Дому был назначен конкурсный управляющий. Но это не спасло его от дальнейшего упадка. Новая управляющая компания, которую нанял конкурсный управляющий для обслуживания своего объекта, тоже занималось им из рук вон плохо. Результатом его хозяйствования стали вышедшие из строя лифты и проблемы с отоплением и горячей водой. Жильцы кое-как пережили прошлую зиму, а весной на общем собрании приняли решение о смене обслуживающей организации. Судебная тяжба растянулась на долгие месяцы, и все это время домом, как и раньше, не занимались. В итоге он опять не был готов к наступлению холодов.

С осени многоэтажное здание все-таки начала обслуживать управляющая компания, за которую голосовали жильцы. В короткий срок было налажено отопление, отремонтированы лифты, устранены течи в подвале, вставлены стекла в подъездах, заменены старые, ржавые мусорные контейнеры.

Но это оказались мелочи по сравнению с главной проблемой собственников жилья. Из-за нерадивого отношения прежних обслуживающих компаний дом нуждается в серьезном ремонте крыши, всей отопительной системы и инженерных сетей.

По словам юриста Максима Шингарева, такая судьба - удел многих жилых домов с обанкротившимися ТСЖ: "Им назначают конкурсного управляющего, тот занимается своими делами, а у дома в это время нет хозяина. Но если в большинстве случаев подобная ситуация исправляется в течение года, то на Грибоедовском, 6, она привела к катастрофическим последствиям. Сравнительно нестарый еще 30-летний дом превратился в развалину, вода с крыши течет прямо в квартиры, затоплен подвал".

Многочисленные жалобы жильцов многоэтажки привели к тому, что на место выехала рабочая группа, состоящая из представителей нескольких министерств, региональной службы по тарифам, госжилинспекции и ресурсоснабжающих организаций. Результатом осмотра проблемной высотки стало решение выделить из бюджета субсидию на ремонт.

По словам заместителя министра ЖКХ области Валерия Былкова, средства могут быть выделены только после окончания отопительного сезона. Найти их должны городские власти. Субсидия пойдет на ремонт отопительной системы. Но, не дожидаясь бюджетной поддержки, управляющая компания уже сейчас обязана устранить дыры в крыше здания.