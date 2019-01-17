Крымчан призвали сдать на переработку новогодние елки и сосны

С 20 по 30 января в Крыму и Севастополе можно будет сдать на переработку новогодние натуральные елки и сосны. Из них сделают печное топливо, подкормку и подстилку для животных, удобрения и мульчу для растений.

Акцию организуют общественники при поддержке минэкологии РК. А заниматься переработкой елок будут питомники - с помощью специальных дробилок они измельчат деревья в стружку и щепу.

- Мы хотим изменить мир вокруг себя и меняем свои бытовые привычки. Поэтому проводим эту акцию, чтобы продемонстрировать бережное отношение к ресурсам планеты, - говорят общественники.

Для сбора елок в крымских городах будут организованы специальные площадки с контейнерами. Общественники обратились к муниципалитетам с просьбой поддержать акцию и установить дополнительные контейнеры в городах.

Справка "РГ"



Сбор деревьев стартует в Симферополе 20 января в 12 часов. Акция продлится до 30 января. В городе будут размещены три больших контейнера для сбора деревьев по адресам:

• напротив дома № 19 по улице Г. Сталинграда;

• микрорайон Пневматика (ул. Балаклавская), между магазином "Пуд" и домом № 79;

• на автомобильной стоянке, около МБОУ Симферопольская академическая гимназия, по ул. Киевская.



Точки сбора елок - в группе "ВКонтакте" vk.com/elkovorot