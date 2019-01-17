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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Манифест Екатерины II о Крыме выставят в аэропорту Симферополя

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В аэропорту Симферополя хотят открыть выставку документов, посвященных истории полуострова от времен Екатерины II до событий "Крымской весны". О такой инициативе Государственного комитета по делам архивов РК сообщил его председатель Олег Лобов.

Найденный в Крыму мост Екатерины II стал объектом культурного наследия

- В этом году крымскому госархиву исполняется 100 лет, и мы хотим предложить руководству симферопольского аэропорта открыть выставочный зал, где гости республики и крымчане смогут увидеть документы об истории полуострова, - рассказал Олег Лобов. - Мы хотели бы приурочить экспозицию к пятилетию "Крымской весны". Это могут быть документы, начиная от манифеста Екатерины II о присоединении Крыма до периода нашей новейшей истории.

Сейчас в фондах Государственного архива Крыма находится около 1,5 миллиона единиц хранения, охватывающих период от Крымского ханства до наших дней. Самые древние документы имеют возраст около 400 лет. К годовщине референдума о государственно-правовом статусе Крыма, состоявшемся 20 января 1991 года, сегодня в здании Государственного комитета по делам архивов РК открылась выставка документов того периода.

Справка "РГ"

8 апреля (19 апреля по новому стилю) 1783 года Екатерина II подписала указ "О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны, под Российскую Державу". "Возвещая жителям тех мест силою нашего императорского манифеста таковую бытия их перемену, обещаем свято и непоколебимо за себя и приемников престола нашего содержать их вравне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру, коей свободное отправление со всеми законными обрядами пребудет неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из них состояния все те правости и преимущества, каковыми таковые в России пользуются", - говорится в манифесте императрицы.

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