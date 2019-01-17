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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Разбудить гения

Авторская методика крымского математика позволяет сделать ребенка вундеркиндом
Текст: Игорь Скоробогатов (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым №7767 (9)
Освоить курс математики и физики на три года раньше, чем это предусмотрено школьной программой - реально не только для одаренных вундеркиндов. Преподаватель математики из прибрежного поселка Анатолий Талых способен не только вырастить юных математиков, но и привить любовь к предмету на всю жизнь. Именно поэтому его ученики уверенно поступают в престижные вузы.
Анатолий Талых: С помощью геометрии бессиловых полей можно построить модель любого живого организма. Фото: Илья Изотов/ РГ Анатолий Талых: С помощью геометрии бессиловых полей можно построить модель любого живого организма. Фото: Илья Изотов/ РГ
Анатолий Талых: С помощью геометрии бессиловых полей можно построить модель любого живого организма. Фото: Илья Изотов/ РГ

В основе методики Талых - теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), разработанная советским инженером-патентоведом, изобретателем, писателем и ученым Генрихом Альтшуллером. По мнению Талых, ТРИЗ необходима именно сегодня, когда ежедневно мы вынуждены перерабатывать гигабайты всевозможной информации. Ориентироваться в ней, уметь систематизировать и выделять основное - то, чему мы можем научиться сами и научить наших детей.

Фото: Пресс-служба КФУ/ Андрей Черногородов
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Анатолий Талых - по образованию инженер-технолог. После окончания института работал в Запорожье на заводе "Коммунар", а на заводе "Мотор Сич" руководил группой программистов, создавал программы для космического шатла "Буран".

В 1992 году фирма, в которой Талых работал программистом, развалилась. Но у инженера осталась масса нереализованных идей и патентов на изобретения, в том числе рассчитанных и на школьную практику.

- Вот игра для обучения умножению, - приводит пример Талых. - По ее образцу можно составить различные игровые тесты для детей любого возраста. Их я взял за основу авторской методики - использовал игру для преподавания различных наук. Применил ТРИЗ для разработки 20 основных алгоритмов мышления. Благодаря им второклашки в уме решают задачки за 5-й класс, семиклассники - за 11-й. В моем классе, который я вместе с группой художников оборудовал и оформил в лицее на острове Хортица, любую тему преподносил в игровой и сюжетной форме. У меня не было двоечников и отстающих. Все тянули руки, каждый хотел выйти к доске - ответить. Да, часто они ошибались, но через некоторое время переставали. Ведь еще Кант утверждал: если человек ступит на путь правильного мышления, он никогда не сделает ошибки, не совершит глупости. Так нужно научить людей вставать на этот путь, что и позволяет сделать моя теория.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Талых убежден: при желании, если создать группу заинтересованных педагогов, можно "перевести" на язык ТРИЗ философию, химию, литературу, преподавать с ее помощью любую учебную дисциплину.

- Я мечтал создать целую школу ТРИЗ, - говорит Талых. - В такой школе программу обычной 11-летки мы завершили бы уже в 7-ом классе. А потом можно давать более сложные, более актуальные для современности знания - лазер, космическую технику, искусственный интеллект. Мои второклашки уже знают, откуда берется свет. Третьеклассники знают, как Николай Басов, будучи учеником 11-го класса, создал первый лазер, позволивший ему получить Нобелевскую премию. Ведь ученый никогда не создаст гениальных вещей, если не осознает их простоты. Значит, эту простоту и мы можем понять. И есть формы преподавания, позволяющие это сделать. Сейчас мы живем в такое время, когда только новые методики, новые формы обучения могут сделать нас и нашу страну сильнее.

Кстати

Советский инженер-патентовед, изобретатель, писатель и ученый Генрих Альтшуллер был убежден в возможности выявить из опыта предшественников устойчиво повторяющиеся приемы успешных изобретений и обучить этой технике всех заинтересованных. Для этого было проведено исследование более 40 тысяч авторских свидетельств и патентов, и на основе выявленных закономерностей развития технических систем и приемов изобретательства разработана Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), основная цель которой - превратить искусство изобретательства в точную науку.

P.S.

Для тех, кто хочет познакомиться с теорией живой геометрии и научиться жить в гармонии с космосом, Анатолий Талых написал книгу под условным названием "Теорема Пифагора - Талых". В ней он дает всем нам шанс познакомиться не просто с математикой, а с геометрией бессиловых полей, которая, как утверждает автор, гармонично присутствует везде в нашем мире. Заинтересовавшиеся этой книгой и меценаты могут связаться с автором по телефону +7 (978) 953-62-06.

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