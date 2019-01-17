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17.01.2019 08:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сирена спасла от гибели

Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Неделя - Юг России №7767 (9)
Семья с четырьмя детьми спаслась благодаря громкому сигналу пожарного датчика.

Пожар в стареньком деревянном доме на две квартиры в станице Каргинской Боковского района произошел глубокой ночью, в два часа после полуночи. Сообщение о пожаре в доме 11 на улице Кривошлыкова поступило в пожарную охрану в 2.40. На место происшествия уже через три минуты прибыл первый пожарный расчет. К этому моменту огнем была охвачена кровля.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Среди тех, кто первым оказался на месте ЧП, был начальник 9-й пожарно-спасательной части Роман Собольков. Роман живет на той же улице и знает, что в доме, где произошел пожар, проживает семья с четырьмя маленькими детьми. Их в первую очередь и стал искать Роман. Оказалось, что мама и малыши успели вовремя покинуть дом и укрылись у соседей.

Как рассказала хозяйка квартиры, ее разбудил пронзительный звук сработавшего на задымление пожарного датчика. Автономный пожарный извещатель сотрудники МЧС установили в этом доме накануне Нового года в рамках социальной акции.

Справка "РГ"

Социальная акция по установке пожарных извещателей в домах, где живут многодетные семьи, в Ростовской области началась осенью прошлого года в связи участившимися пожарами, в том числе с гибелью детей. Как показывает практика, в большинстве случаев люди гибнут на пожарах во время сна. Автономные дымовые пожарные извещатели предназначены именно для того, чтобы разбудить спящего человека, чтобы он успел покинуть опасную зону.

Бесплатная установка в жилых домах автономных пожарных извещателей продолжается. По словам заместителя начальника главного управления МЧС России по Ростовской области Владимира Устина, на сегодняшний день более тысячи многодетных и малоимущих семей в регионе обеспечены этими нехитрыми приборами. Датчик крепится с помощью двух саморезов на потолке или на верхней части стены и не требует питания от электросети: заряда батарейки в устройстве хватает примерно на год. Если случается даже небольшое возгорание, датчик срабатывает моментально, издавая пронзительный звук.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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