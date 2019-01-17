За последние три года государство профинансировало первоочередные противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на 20 памятниках истории архитектуры республики. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено 1,237 миллиарда рублей. Помимо знаменитых дворцов в список неотложных попали и менее известные, но тоже дорогие крымчанам памятники местного значения.

Мушкетеры его высочества

В Симферополе в их числе - здание офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка на улице Александра Невского (ул. К. Либкнехта), где расположен художественный музей. Здание построено в начале XX века к 300-летию дома Романовых и обошлось казне в 66 000 царских рублей. Долгое время его автором считался академик Николай Краснов, проектировавший Ливадийский дворец в Ялте и самые красивые здания Симферополя. Но так ли это на самом деле - доподлинно неизвестно.

- В действительности авторство Краснова не доказано, - рассказал "РГ" краевед Олег Широков. - В числе архитекторов, которые могли быть причастны к проекту, называют и Киблера, создававшего в Симферополе лютеранскую кирху, и Садовского, и других архитекторов того времени.

После революции здесь обосновался сначала госпиталь Красного креста, затем Центральный музей Тавриды, а в 1936 году в бывшем офицерском собрании прописалась картинная галерея, позже ставшая художественным музеем. Еще более интересна история самого Литовского полка. Это подразделение неразрывно связано с вехами отечественной истории и судьбой Крыма. Более 100 лет верой и правдой полк служил пяти российским императорам. А в 1920 году возрожденный в Симферополе Литовский полк активно участвовал в Гражданской войне на стороне белых, до конца оставаясь верным присяге.

Доверенное лицо Потемкина

За последние три года в Ботаническом саду КФУ восстановлена усадьба ученого и естествоиспытателя Петра Палласа. На улице Шмидта в Симферополе отреставрирован дом Лериха. На Гоголя - здание гостиницы "Северной". На самом деле список памятников архитектуры крымской столицы, которые уже заиграли новыми красками, еще больше. Просто они проходят по сметам разных ведомств - тех, в чьем ведении находятся. Приведен в порядок фасад дома Таврического генерал-губернатора на углу улиц Ленина и Пролетарской. Сейчас в нем находится Институт последипломного педагогического образования. Обновил фасад и странноприимный дом (богадельня и больница) Александра Таранова-Белозерова, известный симферопольцам как здание медицинского училища.

- Благотворительность, забота о неимущих были в большом почете у жителей Симферополя, - говорит Олег Широков. - В середине XIX века в столице Крыма открывают приют для мальчиков, построенный на деньги тайного советника Андрея Фабра, сейчас в этом здании располагается министерство образования республики, и приют для девочек графини Амалии Адлерберг - ныне этнографический музей. У истоков благотворительности в нашем городе стоял предводитель дворянства Таранов-Белозеров.

О выдающихся способностях этого человека можно судить уже хотя бы по тому, что во время крымского путешествия императрицы Екатерины II, ему доверили обеспечить комфортное пребывание монаршей особы в ее новых владениях.

"Перед приездом Екатерины II в Крым Таранов-Белозеров был послан Потемкиным в Москву для покупки разных вещей, необходимых в связи с предстоящими торжествами, - писал изданный в 1836 году "Словарь достопамятных людей земли русской". - Во время приезда на него была возложена обязанность по наблюдению за порядком в местах, где императрица имела в виду делать остановки".

Просвещенный человек своего времени, Таранов-Белозеров занимался виноделием в Крыму еще до князя Льва Голицына, работал над улучшением местной породы овец и был одним из богатейших людей губернии. Почти все свое состояние, оценивавшееся в 500 000 рублей, он завещал на строительство странноприимного дома.

Построенный на его средства дом открылся в 1826 году и стал одним из первых бесплатных медицинских учреждений в Российской империи. Классический особняк стал едва ли не первым частным зданием города выше двух этажей.

В телеграфном стиле

В защите государства сегодня нуждаются не только исторические здания, но и... столбы. В прошлом году весь Крым следил за международным скандалом вокруг поставок генераторов немецкой компании Siemens AG для новых ТЭС полуострова. Между тем фирму Вернера фон Сименса с Крымом связывает уже более 150 лет общей истории. В 1868 году вступила в строй телеграфная линия Лондон-Калькутта, связавшая столицу британской империи с ее индийскими владениями. Магистраль протяженностью 11000 километров всего за два года построила компания Siemens & Halske. Значение этого события трудно даже сравнить с чем-то в сегодняшней истории технического прогресса. Введение сетей мобильной связи 5G? Нет, вряд ли. Кого сегодня этим удивишь. А тогда телеграмма из крайних точек долетала адресату за каких-то 28 минут.

Проходила новая линия связи, в том числе через Крым, и тянулась от Керчи через Белогорск, Симферополь, Перекоп и далее на Одессу. Соответственно для телеграфа были установлены специальные столбы. Телеграфная линия пережила царскую империю и просуществовала вплоть до 1931 года. Старые симферопольцы помнили фирменные опоры Siemens, но со временем они исчезли практически повсеместно не только в столице республики, но и на всем протяжении магистрали в Крыму. И, тем не менее, краеведам удалось отыскать простоявшие свыше полутора веков артефакты эпохи.

- Два столба Siemens, которые можно узнать по фирменной маркировке, сохранились до наших дней в Детском парке Симферополя, - рассказал Олег Широков.

Говорят, что, кроме этих, в Крыму осталось еще только два других столба британской королевской телеграфной линии. Ну, как же их не охранять!

Комментарий

Сергей Ефимов,председатель Государственного комитета по охране культурного наследия РК:

- Сегодня нет прецедентов восстановления объектов культурного наследия Крыма за счет средств частных инвесторов, кроме случая с усадьбой Кесслера-Ферсмана в селе Лозовое. Сейчас Госкомитет разрабатывает проект постановления Совета министров РК о предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и о расторжении договоров аренды таких памятников.

Из завещания предводителя Таврического дворянства Александра Таранова-Белозерова:

"Я прошу почтеннейших попечителей, чтобы содержание в странноприимном доме вообще было наилучшее: пища, питье здоровые, в свежем мясе, черном и белом хлебе, в хлебном и виноградном вине, квасе и в прочих потребностях доброго качества состоящие. Лучше иметь беспомощных менее и довольствовать их с избытком, нежели много и давать скудное содержание".