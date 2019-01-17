Найденная в Крыму усадьба Манитра станет музеем под открытым небом

Раскопки у села Октябрьское под Керчью, где в прошлом году была обнаружена античная усадьба Манитра времен Боспорского царства, продолжатся. РЖД также перенесут маршрут железнодорожной ветки на подходе к Крымскому мосту ради создания на месте археологического памятника музейного комплекса под открытым небом. Об этом передает ТАСС со ссылкой на вице-президента РАН, директора Института археологии РАН Николая Макарова. Как отметил ученый, античная усадьба уникальна по своей сохранности, архитектуре и организации пространства.

После завершения раскопок комплекс будет передан Восточно-Крымскому музею-заповеднику. Усадьба станет частью музейного показа.

Усадьба Манитра была найдена во время раскопок в минувшем году. По своей сохранности и значению находку уже называют "вторым Херсонесом". Поселение имело прямоугольную форму, и было довольно большим: в нем было около 10 дворов и 40 помещений. При раскопках ученые обнаружили множество уникальных находок, среди которых предметы быта того времени, кухонная и столовая посуда, а также около 300 монет. Во время раскопок археологи отыскали два клада из медных боспорских монет: 25 в одном и около 60 в другом кладе.

Основной объем находок приходится на фрагменты и целые формы амфор основных эгейских и малоазийских греческих центров, экспортировавших свою продукцию на Боспор в позднеклассическое и эллинистическое время: Хиоса, Фасоса, Книда, Коса, Пепарета, Синопы и Гераклеи Понтийской. Также были обнаружены металлические изделия - гвозди, фрагменты ножей, сельскохозяйственных инструментов.

По примерным оценкам, археологам осталось обследовать еще примерно 20 процентов памятника.