В Крыму немало легендарных мест с особой атмосферой. Один из удивительных уголков полуострова - поселок Коктебель, который навсегда остался центром русской культуры.

Целебный климат Коктебеля и восхитительный вид гор и моря привлек знаменитого поэта и художника Максимилиана Волошина, и в 1917 году он поселился в доме, похожем на корабль. После гражданской войны необычное жилище стало бесплатным домом отдыха для писателей, художников и ученых. Сюда приезжали Марина Цветаева, Алексей Толстой, Николай Гумелев, Осип Мандельштам, Илья Эренбург, Михаил Зощенко. Все они жили и творили в Коктебеле.

Так небольшое уездное селение превратилось в популярный курорт. Дом-корабль и сейчас стоит на набережной, обращенный готическими окнами к морю. За сто лет в Коктебеле многое изменилось. Но осталась уютная, живописная бухта, бирюзовое море, древнейший вулкан Карадаг, мыс Хамелеон, степь и чарующий дух романтики и страсти.

Волошинский дом никогда не бывал пустым, по воспоминаниям его современников, за год здесь гостило по несколько сот человек.

Этот особый стиль жизни и сегодня сохранен. Гости курорта подсознательно ждут, что и для них раскроют широкие объятия гостеприимства. Многие отдыхающие, приехавшие в Коктебель, останавливаются неподалеку от набережной, в гостевом доме "Самоцветы". У подножия горы Верблюд, которая находится прямо в поселке, живописно расположились дома из сруба. И хотя оборудованы они по последнему слову техники, живое дерево дает ощущение близости к природе, тепла и уюта. Из окон открывается потрясающий вид как на сам Коктебель, так и на окружающие его горные массивы: Кара-Даг, Кучук-Енышар, Джан-Кутаран, на мыс Топрах-Кая и поселок Орджоникидзе. Ценят Коктебель и за уникальное сочетание трех воздушных потоков: степного, горного и морского.

Стоит выйти из дома и выбрать маршрут по душе. Кто-то отправится в неспешную прогулку по горе Верблюд или повторят путь писателя Александра Грина, который приходил в гости к Максимилиану Волошину из Старого Крыма в Коктебель. Грин описал старую земскую дорогу: сейчас она называется Тропой Грина.

Имеются и современные достопримечательности: аквапарк, дельфинарий и, конечно, неповторимый крымский рынок, где витает и тонкий запах лаванды, и ядреный - знаменитого фиолетового крымского лука. Здесь можно найти и суперполезный козий сыр, и домашнее вино, и бочонки с соленьями и ставридку.