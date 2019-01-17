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17.01.2019 09:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Ростове зенитчики уничтожили дрон условного противника

Текст: Роман Мерзляков (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области боевые расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор" уничтожили дрон в рамках тренировки по отражению удара, который нанес условный противник крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Фото: Евгения Евреинова
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Как сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, зенитчики совершили марш в назначенный район, преодолев "зараженные" участки местности.

В ходе проверки боевой готовности расчеты ЗРК выполнили нормативы по обнаружению и сопровождению воздушных целей, а также ведению стрельбы с выполнением электронных пусков управляемыми ракетами на дальности до 15 километров.

Расчеты выполнили задачи по противовоздушной обороне в условиях применения "противником" радиоэлектронных помех.

В учениях было задействовано более 300 военнослужащих.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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