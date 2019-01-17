Стало известно, что судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров подал заявление в Высшую квалификационную коллегию судей о прекращении своих полномочий.

Имя этого судьи стало известно после громкого скандала, в центре которого он оказался. Судья на своей машине KIA Optima на пешеходном переходе сбил 18-летнюю студентку, профессиональную тхэквондистку. Свидетелями стали водители, они же снимали все на телефоны и видеорегистраторы. У девушки повреждена нога. Насколько серьезно, пока непонятно. На ногу наложен гипс и девушка передвигается на костылях. Госпитализировать ее не стали. Предварительно известно, что у спортсменки повреждены колено и сухожилие.

ЧП случилось еще 21 декабря. А скандал разразился только сейчас, якобы потому, что пострадавшие ждали действий от правоохранителей и, не получив никаких ответов, выложили снятое видео в социальные сети. По словам неназванных свидетелей, судья после аварии вел себя неадекватно: угрожал окружающим, производил на них впечатление нетрезвого и показывал служебное удостоверение.

Интересно было наблюдать, как эта авария, оказавшись в центре внимания, удивительно быстро обросла слухами, домыслами и предположениями, которые спустя буквально сутки уже трактовались как доказанные факты. Набирающий обороты ажиотаж происходил на фоне почти полного молчания правоохранительных органов. И нашлись граждане, которые усмотрели в этом некий знак, говорящий о том, что судья уйдет от справедливого возмездия за преступление. Горячие головы возмущались, что на судью, образно говоря, сразу после аварии не надели наручники, не посадили и он все еще ходит на работу.

По неподтвержденной информации, приехавшие на место ЧП сотрудники ГИБДД составили протокол, опросили очевидцев, но якобы не внесли происшествие в базу ДТП.

- То, что сообщили СМИ, - это внутренняя кухня работы полиции и других служб, и она не должна выноситься на всеобщее обозрение, - сухо прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В том, что произошло, мы разбираемся.

- У нее полностью перевернулась вся жизнь - она 10 лет занималась тхэквондо, у нее был только спорт, учеба и дом, рассказала мать потерпевшей Марина Зверева. "Корочку" мне стал показывать, сунул визитку, я вам дам денег - и отвалите.

Судья должен возместить спортсменке расходы на лечение, восстановление моральный ущерб. Он может это сделать добровольно или по решению суда

Ситуация, в которую попал судья в Краснодаре, сейчас проверяется. И это будет особая проверка, так как судья считается лицом "с особым правовым статусом". Кроме судей, в эту категорию входят адвокаты, депутаты, прокуроры и другие нерядовые граждане. Их статус объясняется просто - слишком много у таких граждан желающих свести с ними счеты за их профессиональную деятельность. Поэтому и процедура привлечения таких людей к уголовной ответственности особо прописана в законе. И она достаточно сложная.

По результатам проверки любого ЧП с такими гражданами будет принято решение - возбуждать или нет против судьи (прокурора, адвоката) уголовное дело.

Так, например, сотрудник ДПС, который приехал на место происшествия, должен тут же написать рапорт своему начальнику. Тот - обратиться в прокуратуру. Даже если видно, что спецсубъект нетрезв, инспектор ГИБДД не имеет права проводить проверку, но может заблокировать машину до приезда того, кто сможет ее отогнать. При этом проводить все необходимые процессуальные действия можно только после согласования с прокуратурой и на основании решения судебной коллегии, которая такое право предоставила. Понятно, что это дело небыстрое. Административное дело в отношении спецсубъекта в случае ДТП возбудить можно. Но тоже после всех этих согласований.

Что касается уголовных дел, то право возбуждать их против лиц с особым статусом есть лишь у руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он за своей подписью отправляет материалы проверки в Высшую квалификационную коллегию судей, к которой добавит свою просьбу - "отдать" ему судью для проведения следственных действий. Судьи в ВККС - самые опытные и представляют все регионы страны. Они могут согласиться с просьбой Бастрыкина, а могут ее отклонить. До решения ВККС - судья неприкосновенен.

Но это в теории. На практике, конкретно в нашем случае, жертва аварии действительно пострадала, но не тяжко, так что, скорее всего, никакого уголовного дела не будет. Хотя права судья может потерять.

Но у жертвы наезда есть права. Так, судья должен возместить спортсменке расходы на лечение, восстановление и моральный ущерб. Он может это сделать добровольно или по решению суда - как сложится.

Во всех публикациях об этом ДТП от имени матери девушки всплывала сумма компенсации в три миллиона рублей. Почему-то никто из юристов не объяснил женщине, что ее дочь - совершеннолетняя и виновник ДТП материально обязан только ее дочери.

И последнее - судьи назначаются указом президента, поэтому до решения об отставке судья не имеет права бросить работу и не ходить на службу. Пока судьба судьи, совершившего ДТП в Краснодаре, не решена.