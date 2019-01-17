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17.01.2019 15:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спутниковые каналы 9 тысячам абонентов транслировались из квартиры

Текст: Иван Петров
Полицейские задержали двух жителей Новочеркасска, без разрешения правообладателя транслировавших спутниковые телеканалы 9 тысячам абонентов. О возбуждении уголовного дела в отношении необычных пиратов сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления "К" МВД России совместно с коллегами из Ростовской области пресечена незаконная ретрансляция каналов спутникового телевидения. Установлено, что учредитель общества с ограниченной ответственностью, предоставляющего услуги кабельного телевидения в городе Новочеркасск Ростовской области, вместе с сообщником разместили в квартире жилого дома специализированное оборудование", - рассказала Волк.

В период с мая по октябрь 2018 года, как выяснили полицейские, подозреваемые без разрешения правообладателя незаконно транслировали 11 телевизионных каналов. Заплатили деньги за просмотр злоумышленникам 9 тыс. абонентов. По предварительным подсчетам, ущерб причинен на сумму около 5 млн рублей. В рамках расследования задержаны 46-летний мужчина и 32-летняя женщина - жители города Новочеркасска. В ходе обыска по их месту жительства обнаружены и изъяты приемное оборудование спутникового телевидения, пластиковые карты с ID-номерами абонентов, компьютеры и иная техника, средства связи и бухгалтерская документация.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 146 УК РФ "нарушение авторских и смежных прав". С подозреваемых взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении. "Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных причастных лиц, продолжаются", - заключила Ирина Волк.

Примечательно, что ровно 6 лет назад полицейские Новочеркасска уже задерживали похожих умельцев. Как сообщала в феврале 2013 года пресс-служба Управления "К" МВД России, организатором преступной группы, наладившей ретрансляцию спутниковых каналов из обычной городской квартиры, являлся 40-летний мужчина. В этот раз задержан 46-летний мужчина. Судя по возрасту и схожести преступления, это явно тот же самый человек. Более того, выяснилось, что ранее мужчина уже дважды был судим. Нетрудно догадаться, что за незаконную ретрансляцию телеканалов.

Отмечалось, что в 2010 году после получения очередной судимости этот мужчина вновь занялся противоправным бизнесом - приобрел на несколько десятков миллионов рублей оборудование, позволяющее вести телевизионные трансляции, и поместил его в обычную квартиру жилого дома в Новочеркасске, организовав таким образом студию вещания. Указанное оборудование принимало видеосигналы, которые впоследствии декодировались и направлялись в оптоволоконную сеть.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Мужчина широко рекламировал возможность подключения к кабельному телевидению. Вместе с сообщниками он размещал объявления в интернете, в местных газетах и журналах, а также раскладывал их по почтовым ящикам. Офис злоумышленников располагался в центре города. В нем находилась вся документация по ведению указанного бизнеса. За короткий срок его фирма стала крупнейшей в городе по оказанию услуг кабельного вещания и распространила свою деятельность не только на Новочеркасск, но и на его пригород, осуществляя вещание 60 каналов спутникового телевидения, в том числе и всех центральных. Только за один месяц организатору незаконного бизнеса удавалось зарабатывать свыше миллиона рублей.

"Незаконная ретрансляция каналов спутникового телевидения - явление довольно распространенное, такие действия являются разновидностью нарушения авторских прав, - прокомментировал "Российской газете" возбуждение дела адвокат конторы "Львова и партнеры" Андрей Орлов. - И в случае, если правообладателю был причинен ущерб не менее 100 тысяч рублей, нарушитель подлежит уголовной ответственности по статье 146 УК РФ. Санкции довольно строгие - до 6 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей".

Количество пользователей пиратского спутникового оборудования растет из года в год и в настоящее время составляет, по разным оценкам, несколько миллионов человек. И этот теневой рынок неумолимо растет параллельно с распространением спутникового телевидения. "Однако суды тоже не отстают и все чаще выносят обвинительные приговоры в отношении "пиратов". Рассматривая дело, суд должен установить факт незаконной ретрансляции каналов спутникового телевидения, выяснить, какими именно действиями были нарушены права организаций кабельного и эфирного вещания, а также удостовериться, что правообладателю был причинен крупный ущерб", - пояснил адвокат Орлов.

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