Таганрог отправил жильцам рухнувшего в Шахтах дома гумпомощь

Управление по делам защиты от ЧС Таганрога организовало сбор и доставку гуманитарной помощи жильцам пострадавшего от взрыва многоэтажного дома в Шахтах. Шахтинцам переданы продуктовые наборы, в которые вошли сахар, крупы, тушенка, чай, конфеты и питьевая вода, сообщили в администрации города.

Гуманитарную помощи для пострадавших сейчас собирают и другие города области. Прежде всего, людям, выскочившим из квартир ранним утром практически раздетыми, нужны теплые вещи.

Как рассказали в ростовском благотворительном фонде, собирающем одежду для пострадавших, одной из женщин нужны сезонные вещи 60-го размера, также необходима обувь, в том числе детская, постельное белье и продукты длительного хранения. Их можно принести в фонд, который находится в Ростове-на-Дону на улице Советской, 281. Вещи принимаются по вторникам, средам и четвергам с 10 до 12 часов.