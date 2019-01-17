В Адыгее мать поместили в СИЗО за жестокое избиение ребенка

В Адыгее задержали 29-летнюю жительницу, которая подозревается в жестоком избиении своего малолетнего ребенка.

По информации следствия, вечером 13 января 2019 года в приемное отделение Адыгейской республиканской детской клинической больницы поступил ребенок с тяжелыми переломами и гематомами на теле. Выяснилось, что множественные травмы ему нанесла мать незадолго до обращения к врачам.

- В отношении матери было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 стаьти 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица", - сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Адыгея.

В настоящее время подозреваемая задержана и помещена в следственный изолятор, Устанавливаются все обстоятельства случившегося.