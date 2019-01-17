В Адыгее двух сотрудников ГИБДД заподозрили в получении взятки

Сотрудники СКР по Республике Адыгея задержали двух инспекторов ГИБДД, подозреваемых в получении взятки.

По информации следствия, инспекторы вымогали 20 тысяч рублей у жителя Краснодара, скрывшегося с места ДТП. За это они обещали не привлекать его к административной ответственности.

"В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору")", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгея.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.