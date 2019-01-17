Первыми в России калмыцкие врачи бесплатно пройдут курс китайского языка на базе республиканской больницы имени Жемчуева.

Идея возникла после визита в КНР правительственной делегации Калмыкии, в результате которого подписано соглашение об открытии в больнице Центра китайской народной медицины.

"Сначала врачи, медсестры и другие сотрудники больницы могут получить первые навыки общения на китайском. Занятия будет проводить на добровольной основе сотрудник минздрава, поэтому расходов на зарплату больница не понесет", - отметили в пресс-службе минздрава Калмыкии.

Записаться на курсы китайского языка может любой сотрудник больницы вне зависимости от возраста. В первую очередь, курсы предназначены для тех, кто будет непосредственно сотрудничать с зарубежными коллегами. Для занятий выделяется специальная учебная аудитория в медучреждении, причем курсы китайского будут проводиться на постоянной основе.