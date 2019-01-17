В Калмыкии начинают действовать общественные жилищные инспекторы, которые смогут контролировать деятельность управляющих компаний и других предприятий ЖКХ.

Предполагается, что благодаря общественному контролю удастся добиться повышения качества коммунальных услуг для населения республики.

Но, чтобы приступить к работе, жилищные инспекторы должны сначала пройти трехмесячные курсы в региональном центре по контролю в сфере ЖКХ в РК и получить соответствующее удостоверение. Этот документ даст им право проверять предприятия ЖКХ.

Работа будет проводиться на общественных началах, однако наиболее активных инспекторов могут поощрить.

Общественники должны понимать также, что на них лежит определенная ответственность, а значит, за недобросовестное исполнение или неисполнение своей работы они могут быть наказаны.

Кстати

Ранее исполнительный директор некоммерческого партнерства "Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ-контроль" Светлана Разворотнева отметила, что региональные центры общественного контроля по закону имеют право на содействие со стороны органов муниципального самоуправления.