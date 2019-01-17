В Крыму построили первый комплекс для сортировки мусора

В Ялте региональный оператор сбора и утилизации мусора "Альтфатер Крым" запустит в эксплуатацию первый на полуострове мобильный комплекс для сортировки твердых коммунальных отходов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МинЖКХ Республики Крым.

Технологические линии комплекса, которые смогут принимать до 10 тысяч тонн мусора в сутки, были смонтированы еще в декабре. А сейчас ведется доукомплектация и наладка оборудования.

Комплекс стоимостью 11 миллионов рублей рассчитан на раздельный сбор мусора населением. И когда в апреле заработает цех, региональный оператор планирует наладить раздельный сбор мусора девяти фракций. Это пищевые и мелкие отходы, картон и бумага, полиэтилен, полипропилен, металлы и другие ТКО. Сейчас на общегородских площадках уже выставлено 397 контейнеров для сбора сухой фракции мусора.

- После сортировки отходов на полуавтоматическом комплексе они будут прессоваться в брикеты массой 300 килограммов с помощью специализированного пресса, а потом передаваться на утилизацию, - пояснили в МинЖКХ.