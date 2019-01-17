В Крыму распустились первые подснежники

В Крыму в середине января расцвели подснежники. Пользователи соцсетей делятся фотографиями первоцветов, которые распустились на Южном берегу Крыма. Температура воздуха на ЮБК сейчас составляет около нуля градусов ночью и поднимается до +7 днем, а в горах Крыма лежит снег.

Как рассказала "РГ" заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Зинаида Клименко, подснежники в январе для Крыма - не редкость. Это типичное явление из-за теплого климата.

- Подснежники у нас всегда цветут рано, они даже зацветают в декабре, - говорит Клименко. - В этом году расцвели в январе. Это особенность климата на Южном берегу Крыма. У нас и розы до сих пор цветут. Температура воздуха у нас благоприятная для растений, климат средиземноморский. Мы ждем, конечно, Крещенских морозов, но обычно они не очень сильные.

Сотрудник Никитского ботсада отметила , что в последние годы в Крыму отмечается потепление климата, поэтому раннему цветению растений не стоит удивляться.

- Детям в Крыму непонятна сказка "12 месяцев", где в январе вдруг расцвели подснежники. Они говорят: что тут такого, у нас они тоже цветут, - добавила Клименко.