В канун 2019 года сертификаты на приобретение собственного жилья вручены первым 39 симферопольцам - крымским военным пенсионерам, уволенным до 18 марта 2014 года.

Среди них - военный пенсионер Юрий Холодов, стоявший в очереди на квартиру с 1993 года.

- Я подал документы на улучшение жилищных условий 25 лет назад, - рассказывает попавший под сокращение при Украине майор. - Очередь двигалась очень медленно. За почти четверть века потерял всякую надежду на помощь от государства. Все эти годы мы с женой и детьми ютились в общежитии. Когда узнали о подписании президентом РФ указа, приравнивающего нас к российским пенсионерам в праве на жилье, очень обрадовались.

Изначально военные пенсионеры, уволенные из крымских воинских частей Вооруженных сил Украины до 18 марта 2014 года, не имели права на обеспечение жильем со стороны минобороны РФ. Но весной 2018 года президент РФ подписал указ, гарантирующий финансовую помощь государства. Кроме того, сертификаты полагаются уволенным из органов управления воинских формирований, служб спецсвязи и защиты информации Украины. Помимо самих военных, поддержка предусмотрена и для членов их семей. Сейчас в Крыму один пенсионер может получить около 1,5 миллиона рублей (рассчитано на покупку 33 квадратных метров), семья из двух человек - 1,9 миллиона на 42 "квадрата". Для семьи из трех человек полагается почти 2,5 миллиона.

Процесс получения денег следующий: сначала местные власти подтверждают нуждаемость в жилье, затем признают экс-военного участником программы и только после этого выдают сертификат на покупку квартиры.

Юрий Холодов без промедления обратился в администрацию Симферополя, узнал, что до конца года будет сформирована первая очередь получателей и постарался побыстрее собрать документы, чтобы в нее попасть.

- Моей семье повезло - мы одними из первых получили сертификат, - продолжает военный пенсионер. - Теперь нужно найти жилье. Дело приятное, но хлопотное. Уже побывали в офисах нескольких застройщиков, однако пока ничего не выбрали. Хочется купить трехкомнатную квартиру, чтобы у каждого ребенка была своя территория, но выделенных 3,2 миллиона не хватит на жилье в новостройке. Так что скорее всего добавим к этому сертификату маткапитал и купим двушку.

Глава администрации Симферополя Наталья Маленко рассказала, что с момента принятия нормативного акта в мэрию уже обратились 42 военных пенсионера. Подтвердить документально необходимость улучшения жилищных условий смогло подавляющее большинство. Им Маленко уже вручила денежные сертификаты.

- Вот самый лучший итог 2018 года, - говорит она. - Для 39 симферопольских семей решился самый важный вопрос - жилищный. И это только начало.

Люди получили сертификаты на разные суммы, максимальная выплата - более пяти миллионов рублей. А всего на реализацию программы в этом году Симферополю из бюджета РФ выделили около 97 миллионов.

Компетентно

Максим Скорин, замминистра строительства и архитектуры РК:

- В целом республике на жилье для бывших украинских военных в 2018 году была предусмотрена субвенция 148 миллионов рублей. Этих денег хватит на выплаты 62 семьям военнослужащих из Симферополя, Евпатории, Феодосии и Ялты. Уже выдано 59 свидетельств. У каждого гражданина есть семь месяцев на подбор жилья и заключение договора. Сумма единовременной денежной выплаты зависит от состава семьи из расчета 45790 рублей за квадратный метр. В бюджете-2019 выделено на эти цели более 135,4 миллиона рублей.

Кстати

С конца ноября сертификаты выдают и в Севастополе. В 2018 году городу на эти цели выделили 130 миллионов рублей для 65 семей. Ориентировочно в поддержке нуждается около 700 семей. По мнению сенатора от Севастополя, вице-адмирала Валерия Куликова, людей обеспечат средствами на жилье в течение пяти-семи лет.