В порту Темрюк при погрузке угля затонул буксир "Прибой"

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СКР начали проверку по факту затопления буксира "Прибой" в порту Темрюка Краснодарского края. Этот инцидент, как выяснилось, произошел в четверг, 17 января, около 9 часов утра.

"При буксировке баржи под погрузку угля неожиданно в отсек буксира "Прибой" хлынула вода. Причины пока устанавливаются. В результате судно пошло ко дну. Все члены экипажа буксира эвакуированы. Никто из них не пострадал, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время проводится осмотр места ЧП, устанавливается сумма ущерба. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.