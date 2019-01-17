Новости

Владимир Макей рассказал об эффективности белорусской дипломатии 10:50
Потерявшуюся на льду Байкала нерпу спасли сотрудники МЧС 10:45
Бомбардировщик B-2 Spirit прилетел на гавайский пляж 10:41
В Сочи в суд передали дело заказавшего убийство родителей парня 10:40
Путина ждет особый подарок в Сербии - щенок редкой породы 10:37
В Тольятти СК начал проверку после избиения учителем школьницы 10:35
Незамерзайка или ликер: В Башкирии из крана потекла голубая вода 10:35
В ТиНАО неизвестный угнал экскаватор стоимостью 2,5 миллиона рублей 10:33
В Хакасии 60 человек эвакуировали из-за утечки газа 10:30
Настю Рыбку и Алекса Лесли депортировали из Таиланда 10:18
Кемеровчанин получил срок за посылку с экстази из Голландии 10:16
Рябков: США преподносят партнерам фейки, обвиняя РФ в нарушении ДРСМД 10:06
В липецкие села новым оборудованием заманят врачей 10:03
Истребители МиГ-31БМ ЦВО провели условный бой в стратосфере 10:03
В Казахстане разрабатывают свою Lada 10:00
В Тольятти учительница биологии ударила по лицу ребенка 10:00
В Воронеже изрубили топором 19 автомобилей 10:00
В Москве жестоко избит репортер из Курдистана 09:50
В Хакасии возбудили дело после нападения бродячих собак на девочку 09:48
СМИ сообщили о возможном переносе Brexit 09:33
Неврологи рассказали о возможном способе защиты от слабоумия 09:33
В Астрахани пограничники задержали находившегося в розыске турка 09:30
В Ижевске СК начал проверку сообщения о тараканах в школьной еде 09:30
В Прикамье осудили женщину, лишившую жилья 17 человек 09:13
В омском цирке леопард напал на человека 09:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
17.01.2019 09:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Расписались за жильцов

Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России №7767 (9)
Волгоградская полиция возбудила уголовное дело о подделке и использовании заведомо подложного протокола общего собрания собственников многоквартирного дома. В поле зрения правоохранителей попали два абсолютно идентичных случая с домами номер 15 и 17 по улице Московской.

В июне 2017 года Региональный фонд капремонта заключил со строительной организацией договор на ремонт системы холодного водоснабжения и водоотведения в двух кирпичных домах Дзержинского района. Все работы должны были выполнить до конца года. Но не сложилось.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
Как в Ростове УК довела многоквартирный дом до разрухи

- Мы живем в старом двухэтажном доме бывшего авиагородка. Коммуникации и фасад требуют обновления, - рассказала "РГ" жительница дома № 15 Венера Арзамаскова. - Ремонт крыши сделать успели. А вот с водопроводом оказалась проблема. Было ощущение, что у рабочих нет проекта, потому что в поисках трубы они перекопали все пространство перед подъездом. Так и не нашли, засыпали траншеи песком и ушли.

В октябре 2017 года подрядчик составил акт о приостановке работ до 10 апреля следующего года. А 4 мая, если судить по бумагам, состоялось общее собрание собственников помещений, на котором они приняли решение о переносе срока капремонта инженерных коммуникаций на 2023 год. Протокол липового общего собрания передали в Региональный фонд.

- На собрании никто ничего не подписывал. О ситуации узнали в ходе надзорной проверки. Сотрудник прокуратуры удивился, почему в доме с прогнившими коммуникациями люди проголосовали за отсрочку капитального ремонта. А оказалось, что жильцы и не ведали ничего об этом протоколе, - объяснила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Сейчас уголовное дело расследуется, устанавливаются все причастные лица. Очевидно, что бюллетени для голосования граждане не подписывали. Остается предполагать, что документы были просто подделаны.

Прокуратура Дзержинского района обратилась в областной комитет ЖКХ с предложением не ждать 2023-го и назначить капремонт на этот год. Сейчас вопрос проходит рассмотрение в кабинетах.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Французская газета предсказала России рекорд торгового баланса
СМИ сообщили о возможном переносе Brexit
Рябков: США преподносят партнерам фейки, обвиняя РФ в нарушении ДРСМД
В Тольятти СК начал проверку после избиения учителем школьницы
МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами