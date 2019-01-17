Волгоградская полиция возбудила уголовное дело о подделке и использовании заведомо подложного протокола общего собрания собственников многоквартирного дома. В поле зрения правоохранителей попали два абсолютно идентичных случая с домами номер 15 и 17 по улице Московской.

В июне 2017 года Региональный фонд капремонта заключил со строительной организацией договор на ремонт системы холодного водоснабжения и водоотведения в двух кирпичных домах Дзержинского района. Все работы должны были выполнить до конца года. Но не сложилось.

- Мы живем в старом двухэтажном доме бывшего авиагородка. Коммуникации и фасад требуют обновления, - рассказала "РГ" жительница дома № 15 Венера Арзамаскова. - Ремонт крыши сделать успели. А вот с водопроводом оказалась проблема. Было ощущение, что у рабочих нет проекта, потому что в поисках трубы они перекопали все пространство перед подъездом. Так и не нашли, засыпали траншеи песком и ушли.

В октябре 2017 года подрядчик составил акт о приостановке работ до 10 апреля следующего года. А 4 мая, если судить по бумагам, состоялось общее собрание собственников помещений, на котором они приняли решение о переносе срока капремонта инженерных коммуникаций на 2023 год. Протокол липового общего собрания передали в Региональный фонд.

- На собрании никто ничего не подписывал. О ситуации узнали в ходе надзорной проверки. Сотрудник прокуратуры удивился, почему в доме с прогнившими коммуникациями люди проголосовали за отсрочку капитального ремонта. А оказалось, что жильцы и не ведали ничего об этом протоколе, - объяснила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Сейчас уголовное дело расследуется, устанавливаются все причастные лица. Очевидно, что бюллетени для голосования граждане не подписывали. Остается предполагать, что документы были просто подделаны.

Прокуратура Дзержинского района обратилась в областной комитет ЖКХ с предложением не ждать 2023-го и назначить капремонт на этот год. Сейчас вопрос проходит рассмотрение в кабинетах.