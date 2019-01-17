Чичерова и Ухов показали лучшие результаты сезона в мире в прыжках в высоту

Российская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка Лондона-2012 Анна Чичерова одержала победу на легкоатлетическом Мемориале Лукашевича и Середкина, который прошел в Челябинске.

Чичерова преодолела планку на высоте 2,01 м, что является лучшим результатом сезона в мире. Второй стала Мария Ласицкене, которая в прошлом сезоне выиграла 25 турниров, в том числе чемпионат мира в помещении, чемпионат Европы, Континентальный кубок ИААФ и финал "Бриллиантовой лиги". На этот раз Мария взяла высоту 1,97. Третье место заняла Татьяна Одинаева (1,84).

Напомним, что 36-летняя Чичерова вернулась в большой спорт летом 2018 года после дисквалификации, связанной с перепроверкой допинг проб Олимпиады-2008, где Анна выиграла "бронзу". Эту медаль пришлось вернуть.

У мужчин победителем стал Иван Ухов. 2,31 м в его исполнении - также лучший результат сезона в мире. Иван перепрыгал белоруса Максима Недосекова (2,30), который удачно выступил 22 декабря 2018 года на соревнованиях в Минске. Второе место занял Михаил Акименко (2,28 м), третье - Семен Поздняков (2,25 м).

Отметим, что героев турнира в Челябинске любители легкой атлетики совсем скоро увидят в Москве. 20 января состоится турнир в необычном формате - "Битва полов". В нем примут участие Чичерова, Ласицкене, Ухов и Акименко.