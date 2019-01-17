Всем нам когда-нибудь будет 50 и больше, но это не значит, что надо ставить на себе крест: мол, мода, танцы и флирт - уже не для нас.

Движение КOMUZA 50+ объединило тех, кто не хочет мириться, что их называют "пенсами". Фото: Татьяна Андреева/РГ

Ирина: "Благодаря проекту влезла в любимые джинсы. И не хочу останавливаться".

Светлана: "Я вышла на пенсию и снова начала рисовать".

Наталья: "Я сняла ортопедический корсет. Надеюсь, навсегда".

Евгения: "Видимо, я изменилась: мне перестали уступать место в транспорте".

Лидия: "Раньше в телефоне были только СМС и звонки. Сейчас - все соцсети. Чувствую себя 30-летней".

Это не конкурс красоты или программа для похудения, как можно подумать, а финал реалити-шоу "Мисс и мистер KOMUZA 50+", за героями которого в соцсетях шесть месяцев наблюдали около тысячи фанатов.

Наталья Кадешникова темой активного долголетия занимается уже несколько лет. Движение КOMUZA 50+ она придумала, чтобы доказать: цифра в паспорте - не ограничения, а возможности.

- Как-то сидела с подругами в кафе и услышала фразу: "Дорогу молодым! Мы-то что? У нас уже дети взрослые". Поняла: с этим надо что-то делать, - вспоминает Наталья.

Сначала появился портал komuza.net. Название Кадешниковой, филологу по образованию, пришло в голову не случайно: ко-муза - коллаборация (сотрудничество, обмен знаниями) плюс муза. Для сайта Наталья собрала кучу мотивирующих историй по всему миру. Абсолютный гуманитарий, она выучилась на фитнес-тренера, чтобы понимать биохимические процессы в организме. Постепенно к Наталье стали обращаться как к эксперту за помощью. Например, надо вытащить маму из депрессии: вышла на пенсию и растерялась - что делать дальше? Сидит целыми днями перед телевизором. Так родился проект KOMUZA.

- Первый на Урале, но, надеюсь, не последний. Мы планируем расширяться, в частности, охватить и Челябинск. Цель - собрать людей, которые не хотят мириться с тем, что их называют "пенсами". У чиновников есть чудовищная формулировка: "возраст дожития". Наши участники не старики, они модные, стильные, современные, - комментирует Наталья.

Проект объединил 70 человек из разных городов Свердловской области. Самым молодым - 50, самым старшим - 80. В обычной жизни они вряд ли пересеклись бы, из общего - разве что недовольство своей внешностью, прозой жизни и желание сломать стереотипы.

До финала добралось 39 человек: 38 дам и всего один кавалер, 68-летний Лев Козлов. Остальные представители сильного пола сошли с дистанции. Они отнеслись к KOMUZA как к развлечению, а оказалось, что необходимо напряженно работать над собой: читать необычную литературу, вести дневники в соцсетях, выкладывать фото и видео с мастер-классов, тренировок.

Многие поначалу ныли: зачем нам спорт? Для поднятия духа ежедневно делали зарядку, в том числе стояли в планке. Стартовали с трех секунд, в итоге на фестивале перестояли накачанного 18-летнего парня. Тот продержался девять минут, а "комузовцы" - 9,2.

Плюс танцы, йога, скандинавская ходьба, бассейн, кинезиотерапия. А еще фрактальное рисование (метод психокоррекции), встречи со стилистами - с командой работали десять наставников и около 50 компаний-партнеров.

Проект помог освоить новые профессии: блогер, SMM-менеджер, фотограф, модель - получить реальные предложения от работодателей. Кто-то нашел партнеров для бизнеса, кто-то раскрылся в творчестве: среди "комузовцев" нашлись поэт и писатель, им заказали тексты федеральные бренды.

Кроме того, организаторам KOMUZA удалось укрепить связь поколений. Так, в одном из конкурсов подбирать для участников остромодные наряды поручили их детям и внукам. Спорили-спорили, но в итоге пришли к дерзкому компромиссу: на сцене бушевал огонь из клетчатых брюк, кепи, рваных джинсов, бомберов, свитеров-оверсайз, разноцветных колготок, гипюровых юбок и ботфортов.

Не менее поучительной оказалась другая задумка - ролики, где столкнулись мнения детей и внуков и поколения 50+ на тему, о чем мечтается в пенсионном возрасте. "Чтобы все у нас было хорошо, чтобы мы были здоровы" - не смогла придумать ничего другого молодежь. Когда заговорили герои проекта, зал ахнул: на самом деле они хотят выучить английский, французский и испанский, путешествовать, сплавляться по рекам, участвовать в танцевальных марафонах, побывать на передаче "Модный приговор", издать журнал, увидеть Мачу-Пикчу и познакомиться с актерами из "Уральских пельменей".

На сцене еще продолжалось дефиле, а по проходу между креслами пробиралась, опустив голову, зрительница. Самая обычная, про таких говорят "тетка без возраста": куцый хвостик на голове, немаркая блузка и разношенные угги. На выходе она нос к носу столкнулась с элегантной участницей KOMUZA в бархатном платье с ниткой жемчуга на голых плечах. Ойкнула, подняла глаза и вдруг улыбнулась - искренне, восхищенно. По тому, как просияло ее лицо, я поняла, что "тетке" не так уж много лет. Она словно пыталась стряхнуть с себя невзрачную оболочку.

- Наш проект - прививка от старости. Наши герои вдохновляют своим примером не только ровесников, но и детей, и своих подписчиков, - уверена Наталья Кадешникова.

Гран-при в этом году организаторы решили не вручать - не смогли определить самого достойного. Но пообещали, что в 2019 году обязательно наберут новую группу.

От первого лица: участницы проекта

Сурия Андреева:

- Многие спорят о том, когда наступает бальзаковский возраст. В эпоху самого Бальзака молодыми считались женщины от 16 до 20 лет (пора замужества), а "печальные тридцатилетние впадали в меланхолию". Сегодня все изменилось. Активный образ жизни, самореализация, правильный уход за собой, развитие косметологии помогают долго оставаться привлекательной. Я бы назвала возраст "кому за" возрастом "элегант".

Светлана Копылова:

- В нас почти ежесекундно генерируется масса желаний, но мы автоматически подавляем большинство из них. К примеру, проходим мимо детской площадки, вспоминаем, как весело было в детстве кататься с горки, но... Все это накапливается в нашем подсознании негативным грузом.

Ирина Воронкова:

- Вчера, выполняя очередное задание, поняла, что презентовать себя на камеру весьма интересно. И почему мы не делали этого раньше? Буду честна: многое хотелось переписать, но условием была та первоначальная искренность и "первозданность" образа, которая возможна только при импровизации.

На заметку



Чтобы принять участие в проекте КOMUZA 50+, нужно написать на электронный адрес missmister50plus@gmail.com: указать ФИО свои или потенциального кандидата, возраст и телефон для связи, а также приложить несколько фото.