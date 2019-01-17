Уральская птицефабрика начнет продажу яиц в упаковке по 12 штук

На Среднем Урале птицефабрика начнет продажу яиц по 12 штук. При новом формате упаковки предприниматели намерены оставить цену на товар, как за привычный десяток.

История с дюжиной ворвалась в общество стремительно. Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о манипуляции производителей с ценами за счет урезания объема товара, заявил журналистам: "На Урале в упаковке будет всегда 10 яиц. Нет, я сейчас дам поручение, и на Урале в упаковке будет не менее 12 яиц. Даже не сомневайтесь в этом!".

На сомнения и времени не хватило, буквально через пару часов руководитель одной из крупнейших уральских птицефабрик Александр Засыпкин объявил, что начинает выпуск упаковок с дюжиной яиц.

- Это обсуждалось еще до выступления губернатора, когда в продаже появились упаковки из девяти яиц,- пояснил он. - Мы хотим сделать дюжину по цене за десяток, чтобы показать покупателям: не все поставщики одинаковые в отношении к потребителям.

На лишней паре яиц в упаковке предприятие не прогорит - уверяет Засыпкин. По его словам, маржа между затратами и прибылью крупного производителя позволяет сдерживать цену . К тому же основным видом бизнеса компании является продажа курятины.

Новинку хотят выставить на продажу уже в ближайший понедельник. Правда, пока дюжина по цене десятка появится только в фирменных магазинах птицефабрики, где производителю можно корректировать торговую наценку.

Сеть магазинов охватывает 11 городов области, так что приобрести яйца уральцы смогут не только в Екатеринбурге. Будет ли акция ограничена временем или " дюжина" останется на прилавках навсегда - пока не уточняется.