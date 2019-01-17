За гибель людей при обрушении моста в Югре ответит начальник участка

В деле о гибели рабочих в результате обрушения моста появился подозреваемый. ЧП случилось в Югре в ноябре прошлого года.

"В нарушении правил безопасности при ведении работ подозревается начальник участка "Мостоотряда 29", с которого получена подписка о невыезде", - сообщает Следственный комитет РФ.

Напомним, во время демонтажа автомобильный мост обрушился вместе с тяжелой техникой с рабочими. Пострадали семеро рабочих, занятых на объекте, двое от полученных травм скончались. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

"Следователи допросили руководителей строительной организации. Назначены строительно-техническая экспертиза и исследование материалов конструкции моста", - передает пресс-служба СК.