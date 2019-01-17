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17.01.2019 10:06
Рубрика: В мире

Рябков: США преподносят партнерам фейки, обвиняя РФ в нарушении ДРСМД

Текст: Александр Ленин

На Смоленской площади заявили о полном отсутствии содержания в претензиях Вашингтона, который обвиняет Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Попытка покрыть сладкой глазурью пустую позицию", - охарактеризовал позицию американских партнеров заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, которого цитирует агентство РИА Новости.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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По словам дипломата, США не утруждают себя предоставлением доказательств и преподносят свою версию в качестве истины в последней инстанции. Впрочем, уточнил он, Москва не собирается мириться со сложившейся ситуацией и "последовательно разоблачает такие подходы и методы Вашингтона".

"За этой сахарной глазурью, пудрой ничего не стоит: никакого теста, содержания, субстанции нет вообще. Это все фейк", - подытожил Рябков.

Ранее США пригрозили выйти из ДРСМД. По словам заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, Вашингтон готов приступить к указанному процессу уже 2 февраля. Накануне американское внешнеполитическое ведомство назвало разочаровывающими итоги переговоров с РФ по ДРСМД и в очередной раз обвинило Москву в нарушении условий договора.

В мире США Выход США из договора о РСМД
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