Родители выступили против вредных снеков в школах

Может ли стоять в школьном коридоре вендинговый аппарат? Что в нем должно быть? Допускаются ли не самые полезные снеки?

Опрос о вредном перекусе решило провести Министерство просвещения в своей официальной группе "В Контакте".

- Опрос общественного мнения в официальном сообществе Минпросвещения России в соцсети Вконтакте, показал: более 2/3 опрошенных не поддерживает продажу в школах ассортимента продуктов, предлагаемых, как правило, в снековых аппаратах, - рассказали "РГ" в ведомстве.

В опросе приняло участие около 1500 человек.