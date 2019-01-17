Роналду завоевал первый трофей с "Ювентусом"

Лидеру туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду недолго пришлось ждать своего первого трофея в составе итальянской команды. Минувшим вечером на поле стадиона "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Саудовской Аравии "бьянконери" победили "Милан" в матче за Суперкубок Италии со счетом 1:0, а автором победного мяча стал именно Роналду.

Счет мог быть открыт в середине первого тайма, когда Дуглас Коста отличным пасом за спины защитников "Милана" вывел Блеза Матюиди один на один с вратарем, и француз легким движением отправил мяч в сетку. Однако гол не был засчитан из-за офсайда - при просмотре повтора стало очевидным, что Матюиди и Роналду оказались в положении вне игры на метр-полтора. Это защитники "Милана" Алессио Романьоли и Кристиан Сапата вовремя выдвинулись вперед, оставив сразу двоих игроков "Юве" за линией офсайда.

Но на 61-й минуте уже ничто не могло спасти миланцев от пропущенного мяча. Миралем Пьянич из глубины поля навесил к вратарской, и Роналду, взмыв в воздух, пробил головой без шансов для вратаря "россонери" Джанлуиджи Доннаруммы. После этого "Юве" едва не забил вновь, однако гол Пауло Дибалы был также не засчитан из-за офсайда.

Но и одного мяча "Ювентусу" хватило, чтобы победить. Тем более, что на 74-й минуте "Милан" остался вдесятером после прямого удаления Франка Кессье, грубо сыгравшего против Эмре Джана. В меньшинстве подопечные Дженнаро Гаттузо уже не могли ничего сделать.

После игры миланцы не скрывали разочарования, при этом Романьоли подчеркнул, что его команда, мягко говоря, удивлена действиями судьи Луки Банти, который, по мнению футболистов "россонери", гораздо жестче реагировал на нарушения правил с их стороны, чем на фолы соперника. Действительно: Банти, помимо удаления Кессье, показал шесть желтых карточек футболистам "Милана" против трех "горчичников" у "Юве".

"В этой игре странно показывались карточки. Нам давали и красные, и желтые. И если я разговариваю с судьей на правах капитана, а он предъявляет мне желтую карточку, это раздражает. Мы с уважением относимся к судьям, но хотим такого же отношения и к себе", - резюмировал Романьоли.

Роналду же был искренне счастлив победе. Этот трофей стал для него первым в Италии, и португалец уверен, что это лишь начало нового славного пути.

"Было очень жарко, тяжело играть в такую погоду. Конечно, я счастлив победному мячу, мне очень хотелось начать год с трофея. Я завоевал первый титул с "Ювентусом" и очень рад этому, - сказал Криштиану. - Все только начинается, теперь предстоит много работы, чтобы выигрывать новые трофеи".

Кстати



После игры футболистов "Ювентуса" в раздевалке поздравил неожиданный гость. К игрокам пришел легендарный боксер Флойд Мейвезер-младший, не упустив случая сфотографироваться с Роналду и его партнерами по команде, а также с Суперкубком.