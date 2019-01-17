Российская Федерация передала Киргизии 125 единиц различных спецмашин и оборудования для укрепления внешних границ Евразийского экономического союза.

В торжественной церемонии, прошедшей на площади перед зданием Дома правительства в Бишкеке, принимали участие президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, посол России в республике Андрей Крутько и председатель Государственной пограничной службы (ГПС) КР Уларбек Шаршеев. Именно ГПС передали прибывшие машины - в рамках соглашения об оказании технической помощи после вхождения республики в ЕАЭС. Пограничники получили автомобили высокой проходимости для перевозки людей и грузов, экскаваторы-погрузчики, автокраны, санитарные автомобили и установки для бурения.

- Соглашение об оказании Россией помощи в обустройстве внешних рубежей страны было подписано после вхождения республики в Евразийский экономический союз, - пояснил Уларбек Шаршеев. - На первом этапе российская сторона содействовала в создании комфортных условий на 11 погранзаставах. Передача автотехники и оборудования - это второй этап. На третьем - Россия поможет c техсредствами для охраны рубежей.

По словам Уларбека Шаршеева, поступивший транспорт распределят на участках границы Киргизии с Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном.

Досье "РГ"



За последние несколько лет объем совокупной помощи, предоставленной Киргизии Россией, превысил сумму, оцениваемую в 3,5 миллиарда долларов. Речь идет об инвестициях, грантах для республиканского бюджета и других видах поддержки, как, например, беспошлинные поставки горюче-смазочных материалов. Кроме того, российская сторона финансирует реализуемые в Киргизии проекты международных организаций, включая программы по продовольственной безопасности и борьбе с бедностью.



- Россия участвует практически в каждом из проектов ООН, действующих в республике, - сообщил посол РФ в Киргизии Андрей Крутько. - На эти цели направляются десятки миллионов долларов.