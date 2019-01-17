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Рубрика: Общество

Пальцем в лазер

Анализ крови возьмут без иглы и боли
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск №7768 (10)
В московском наукограде Троицке запущено производство уникального медицинского аппарата. Он позволяет взять анализ крови без боли и острых иголок. Стерильность абсолютная, а ранка заживает очень быстро. Фантастика? Нет, это реальная российская разработка, поддержанная Фондом "Сколково" и АСИ.

Вся "фишка" аппарата в суперлазере, безопасном для глаз и рук. Подносишь палец, нажимаешь кнопку, и в ту же секунду в нем образуется микроканал, достаточный для забора крови на клинический анализ. Причем глубина "прокола" регулируется: для ребенка и для взрослого мужчины она, конечно, будет разной. Боль ни тот, ни другой в любом случае не почувствует - лазер работает ювелирно и при этом не требует ни дорогих "расходников", ни защитных очков.

Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец
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Как новая разработка может изменить медицину? Сегодня во всех больницах и поликлиниках для анализа крови из пальца используют два типа "прокалывателей". Первый - обычная заточенная пластинка из нержавеющей стали. Стоят такие относительно дешево. Но есть и минусы - острая боль, так как разрез получается очень глубоким. Болеть ранка может несколько дней: здесь многое зависит от мастерства медсестры. При этом медицинский работник и сам рискует уколоться, например, при утилизации использованных иголок. Поэтому такие "пластинки" считаются устаревшими, многие страны от них отказались.

Второй тип "прокалывателей" - безопасные автоматические ланцеты в пластиковом корпусе. Подносишь такой "колпачок-наперсток" к пальцу, нажимаешь кнопку-пружинку, и из него на секунду выскакивает игла, а потом прячется обратно. При этом нажать кнопку во второй раз не получится - в корпус встроена защита от повторного использования. Такой ланцет-"колпачок" намного дороже обычных. К тому же в России не производится: больнице он обходится в среднем в 8-12 рублей.

- Это именно тот случай, когда мы можем говорить об эффективном импортозамещении. По сравнению с зарубежными автоматическими ланцетами стоимость одного прокола на нашем лазерном приборе примерно в два раза ниже. Она не превышает 5,5 - 6 рублей, - рассказывает автор проекта и руководитель медицинского стартапа "НСЛ" Екатерина Савчук. - Разработка аппарата шла более 10 лет. Наш стартап образовался из другой компании, которая производит лазерные кристаллы. Мы уже провели клинические испытания и получили регистрационное удостоверение, лицензию на производство. Ресурс прибора рассчитан не менее чем на 80 тысяч проколов - это примерно пять лет бесперебойной работы. После чего мы можем провести техобслуживание, и он проработает еще пять лет.

Готов прототип небольшого лазерного устройства для анализа крови на батарейках

Перспективы разработки? Уже готов прототип портативного лазерного устройства для анализа крови, работающий на батарейках. Оно может применяться, например, для измерения уровня глюкозы в домашних условиях. Для диабетиков, которые прокалывают палец несколько раз в день, прибор может стать одним из самых полезных медицинских гаджетов.

Инфографика "РГ": Александр Чистов/Ксения Колесникова
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