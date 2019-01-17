Рунет защитят от внешней угрозы

Российский сегмент интернета уязвим, и нашей стране нужен цифровой суверенитет. С этим согласились участники заседания в Госдуме на тему законопроекта о защите рунета. С учетом замечаний инициативу концептуально поддерживают в профильных ведомствах.

Меры в этой сфере предложили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. Проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США", указали инициаторы.

Согласно законопроету, будет создана независимая инфраструктура для бесперебойного функционирования рунета. Она позволит обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам интернета.

Будет минимизирована передача за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком. Такое управление предлагается возложить на Роскомнадзор.

"Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика", - говорится в пояснительной записке.

В ходе проведенных учений были выявлены уязвимые моменты для рунета, и нужно выработать дополнительные технологические меры для устойчивой работы российской зоны, согласился с концепцией инициативы глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Поскольку предсказать длительность введенных против РФ санкций сложно, "следует предусмотреть и негативный сценарий", считает он. Таким образом, угроза отключения рунета от глобальной сети реальна, сказал Левин.

Простейшим способом защиты является полное отделение сегмента РФ от внешнего интернета, но это не вариант, "поскольку для бизнеса и общества в целом такой подход может дать губительный эффект", считает он.

При рассмотрении законопроекта нужно учитывать сложность предполагаемых технологических преобразований, а также понимать, располагают ли бизнес и правительство ресурсами для реализации предлагаемых мероприятий.

У некоторых экспертов были сомнения как раз на тему цены вопроса. Принятие такого закона может привести к удорожанию и замедлению интернета для россиян, полагает руководитель общественной организации "Роскомсвобода" Артем Козлюк.

Затраты, необходимые для защиты от кибератак и других агрессивных действий из-за рубежа, в основном, уже учтены в нацпроекте "Цирфовая экономика", пояснил депутатам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов. Вопрос настолько назрел, что основные меры, которые предлагаются законопроектом, уже и так прорабатывались в правительстве, сказал он.

Минкомсвзяи предлагает концептуально проект поддержать. Поступившие на данный момент заключения на инициативу не носят критический характер и не мешают ее поддержке в первом чтении, сказал чиновник. Однако понадобится доработка в ходе широкого обсуждения, считают в ведомстве.

Концепцию инициативы в ходе заседания поддержали Роскомнадзор, Россвязь, ФСО, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.