Рунет защитят от внешней угрозы

Новости

Чувашский театр оперы и балета покорил зрителей Германии 20:03
Берлускони объявил о намерении баллотироваться в Европарламент 19:57
В Москве полицейские задержаны за махинации с жильем 19:49
США заявили о возможности спасти ДРСМД 19:31
Пермячка родила после спасения из горящего бизнес-центра 19:23
Пенсионный фонд России сократит четверть сотрудников 19:17
Международный арктический форум пройдет в Санкт-Петербурге 19:08
Меховые наручники, пулемет и лебедь: что забывают в каршеринге 19:08
Бастрыкин поручил проверить информацию о самостроях у моря в Сочи 18:59
Джулия Робертс не будет играть во втором сезоне "Возвращения домой" 18:50
"Единая Россия" запустит всероссийский контроль над нацпроектами 18:43
Московские школьники предложили несколько перспективных изобретений 18:36
Профильные ведомства поддержали законопроект об устойчивости Рунета 18:35
В Подмосковье видеокамеры стали следить за автобусными остановками 18:35
Франция успешно испытала в бою аналог американского Javelin 18:31
Под Калининградом на пляж вынесло немецкую торпеду времен войны 18:22
Под Саратовом подростков заподозрили в насилии в отношении сверстницы 18:18
Сербский президент подарил Путину щенка овчарки 18:16
"Победа" перестанет летать за границу из Санкт-Петербурга 18:13
Энн Хэтэуэй сыграет главную роль в новой экранизации сказки "Ведьмы" 18:07
Актера из сериала "Глухарь" Ефременкова обвинили в изнасиловании 18:05
Учительница из Тольятти рассказала, почему ударила школьницу 18:05
Видео: Как дать елке вторую жизнь 18:03
Жители Сербии встретили Путина аплодисментами 17:56
Новые американские корабли прибрежной зоны назвали бесполезными 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
17.01.2019 18:59
Рубрика: Власть

Рунет защитят от внешней угрозы

Текст: Татьяна Замахина
Российский сегмент интернета уязвим, и нашей стране нужен цифровой суверенитет. С этим согласились участники заседания в Госдуме на тему законопроекта о защите рунета. С учетом замечаний инициативу концептуально поддерживают в профильных ведомствах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Меры в этой сфере предложили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. Проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США", указали инициаторы.

Согласно законопроету, будет создана независимая инфраструктура для бесперебойного функционирования рунета. Она позволит обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам интернета.

Фото: depositphotos.com
Акимов: Автономная работа Рунета не скажется на пользователях

Будет минимизирована передача за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком. Такое управление предлагается возложить на Роскомнадзор.

"Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика", - говорится в пояснительной записке.

В ходе проведенных учений были выявлены уязвимые моменты для рунета, и нужно выработать дополнительные технологические меры для устойчивой работы российской зоны, согласился с концепцией инициативы глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Поскольку предсказать длительность введенных против РФ санкций сложно, "следует предусмотреть и негативный сценарий", считает он. Таким образом, угроза отключения рунета от глобальной сети реальна, сказал Левин.

Простейшим способом защиты является полное отделение сегмента РФ от внешнего интернета, но это не вариант, "поскольку для бизнеса и общества в целом такой подход может дать губительный эффект", считает он.

При рассмотрении законопроекта нужно учитывать сложность предполагаемых технологических преобразований, а также понимать, располагают ли бизнес и правительство ресурсами для реализации предлагаемых мероприятий.

У некоторых экспертов были сомнения как раз на тему цены вопроса. Принятие такого закона может привести к удорожанию и замедлению интернета для россиян, полагает руководитель общественной организации "Роскомсвобода" Артем Козлюк.

Фото: РИА Новости
Аудитория Рунета заняла пятое место в Европе

Затраты, необходимые для защиты от кибератак и других агрессивных действий из-за рубежа, в основном, уже учтены в нацпроекте "Цирфовая экономика", пояснил депутатам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов. Вопрос настолько назрел, что основные меры, которые предлагаются законопроектом, уже и так прорабатывались в правительстве, сказал он.

Минкомсвзяи предлагает концептуально проект поддержать. Поступившие на данный момент заключения на инициативу не носят критический характер и не мешают ее поддержке в первом чтении, сказал чиновник. Однако понадобится доработка в ходе широкого обсуждения, считают в ведомстве.

Концепцию инициативы в ходе заседания поддержали Роскомнадзор, Россвязь, ФСО, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

Власть Работа власти Экономика Отрасли Связь Законодательная власть Госдума Законодательство об интернете Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сербский президент подарил Путину щенка овчарки
В России разработана система предсказания ДТП
Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"
Британские власти арестовали российское судно "Кузьма Минин"
Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши в 1945 году